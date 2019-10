Governo | De Micheli | ‘1 mld per piano rinascita urbana nostre città’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Unper far rinascere le case e i quartieri dellecittà. Si chiama #: ilstanzia 1 miliardo per migliorare la qualità dell’abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni”. Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De. L'articolo: De, ‘1 mld percittà’ CalcioWeb.

zazoomblog : Governo: Orlando ‘1 mld per piano casa brava de Micheli’ - #Governo: #Orlando #piano #brava - TV7Benevento : Governo: Orlando, '1 mld per piano casa, brava de Micheli'... - Cosavolz : RT @MAURO_PILI: ecco dove sono finiti i soldi di Tirrenia..... contro gli abusi di Tirrenia & company firma la petizione per chiedere al… -