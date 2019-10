Google Maps potrebbe essere il vostro miglior alleato in condizioni di estremo pericolo

Google ci dà un assaggio di come sarà Google Maps con la modalità scura : Google sceglie Instagram per mostrare in anteprima la nuova modalità scura per Google Maps L'articolo Google ci dà un assaggio di come sarà Google Maps con la modalità scura proviene da TuttoAndroid.

L'interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura : Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale.

Google Maps - in Sardegna pronti i cartelli contro l'app : «Non seguite le indicazioni» : Google Maps è uno dei servizi più conosciuti del gigante di Mountain View, insieme a Gmail e Search. Quello che più di tutti ha contribuito a mandare in fallimento i vecchi navigatori, sostituiti da un'app sullo smartphone che ti permette di avere immagini satellitari, indicazioni in tempo reale su traffico e orari dei mezzi pubblici insieme ai limiti di velocità e agli autovelox. Un bel pacchetto che ha consentito ...

Sardegna - arrivano i cartelli anti Google Maps : “Non seguite le indicazioni del navigatore” : Non sempre Google Maps ti porta sulla retta via. Lo sanno bene i turisti del comune di Baunei, località Santa Maria Navarrese: qui i vigili del fuoco e i pastori locali sono intervenuti, per tutta l’estate, in aiuto ai visitatori che si sono fidati ciecamente delle indicazioni del navigatore di Mountain View trovandosi così, con camper o semplici utilitarie, intrappolati in stradine sterrate che Google Maps aveva giudicato “strade ...

La regione Sardegna si schiera contro Google Maps con speciali cartelli stradali : La regione Sardegna ha installato diversi cartelli stradali dove si consiglia di non utilizzare Google Maps

Altre novità per Android Auto : piccolo restyling per Google Maps - più coerente e gradevole : Google Maps su Android Auto ha subito delle piccole modifiche estetiche senz'altro gradite ai perfezionisti

Spuntano i cartelli antiGoogle Maps : Pericoloso - non seguite le indicazioni : Affidarsi a un navigatore quando si viaggia non è sempre una scelta giusta. Spesso si finisce in stradine impraticabili, dove è difficile destreggiarsi con l'auto. Ma come fare se non si conosce la strada per raggiungere una determinata destinazione? Google Maps fornisce un grande aiuto, ma non sempre propone la via giusta da percorrere. Ne sanno qualcosa i migliaia di turisti rimasti bloccati con le loro auto in qualche sentiero sterrato, ...

Google lancia la Modalità incognito per Maps - l’auto-delete per YouTube - controllo vocale e altri tool di sicurezza : Google sembra tenere in considerazione la privacy degli utenti in modo sempre crescente, anche se probabilmente questa volontà è guidata da norme europee, azioni legali e quant’altro. L’azienda californiana crede che il controllo sui dati personali debba essere totale e semplice da gestire ed è per questo che nel tempo ha integrato svariate opzioni al servizio dei singoli utenti per eliminare cronologie di ricerca, delle posizioni e ...

Google Maps testa la navigazione in incognito - presto potremo viaggiare senza lasciare tracce : Il browser Chrome permette da tempo di navigare in incognito per non lasciare tracce delle proprie attività. Quando ci si sposta a piedi o in auto, invece, non c’è modo di passare inosservati. Tempo fa Google aveva promesso che si sarebbe potuta eliminare per lo meno la cronologia delle posizioni, ora l’azienda compie un ulteriore passo avanti, introducendo la navigazione in incognito di Google Maps. BigG ne aveva accennato nel ...

Google Maps inizia a testare la navigazione in incognito e una nuova modalità a piedi : Dopo quanto anticipato durante il Google I/O 2019 la modalità di navigazione in incognito di Google Maps è finalmente in fase di test per un gruppo limitato di utenti, assieme a una nuova modalità di navigazione a piedi che riduce la frequenza con cui bisogna guardare lo smartphone.

Che cosa significa davvero una frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord (spiegato con Google Maps) : Il confine tra Irlanda del Nord e Irlanda è al centro dei negoziati tra Londra e Bruxelles, anche se ai più è incomprensibile di che cosa si stia davvero discutendo. A parte i tecnicismi (il famigerato backstop), l’obiettivo delle trattative è evitare un confine “rigido” tra il Regno Unito e l’Irlan

Per i non vedenti - ecco il bastone smart che si connette a Google Maps : In tutto il mondo sono oltre 280 milioni le persone non vedenti o ipovedenti, costrette ad aggirarsi ogni giorno fra le strade della propria città impugnando un bastone, per cercare di muoversi nel modo più sicuro possibile. I tragitti a loro più familiari, quando si trovano a spostarsi in autonomia, possono essere percorsi basandosi su memoria ed eventualmente qualche informazione chiesta in strada. Ma che cosa accade quando ...

Quante novità per Google Maps - One - Play Film - Chrome e Files con i nuovi update : Ecco tutte le ultime sulle app di Google che si aggiornano con nuove funzionalità e nel contempo promettono funzioni inedite. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Maps aggiunge un mucchio di novità : ecco le segnalazioni per i lavori in corso - il trasporto pubblico e le opzioni di notifica : Oggi Google Maps aggiunge due nuove funzionalità, ovvero una sezione per un rapido accesso alle linee di trasporto pubblico preferite e un elenco delle impostazioni di notifica meglio organizzato, inoltre la versione 10.25.24 suggerisce come segnalare lavori in corso, chiusure di corsia e oggetti su strada.