Gli ultimi giorni del Milan

Il Bosco Verticale di Milano tra i 50 grattacieli più iconici deGli ultimi 50 anni : Il Bosco Verticale di Milano è stato inserito nella lista dei grattacieli più iconoci del mondo degli ultimi 50 anni. Fra i grattacieli più rappresentativi dell'ultimo mezzo secolo, peraltro, solo altri quattro sono stati completati nel 2014, pochi sono più recenti ed è il solo situato in Italia. Il nuovo riconoscimento arriva dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat, che già nel 2015 lo aveva indicato ...

Euro Ncap - BMW Serie 1 - Peugeot 208 e le altre : Gli ultimi risultati dei crash-test : LEuro Ncap ha pubblicato i risultati degli ultimi crash test che hanno visto protagoniste le nuove BMW Serie 1 e Serie 3, la Peugeot 208 di seconda generazione e la Jeep Cherokee. La pagella ha premiato le bavaresi con il massimo punteggio, cinque stelle su cinque. Si sono invece fermate a quattro la francesina, sostanzialmente a causa delle performance nella protezione di pedoni e ciclisti in caso di collisione, e la Suv del gruppo FCA. Che ha ...

Immancabili i primi problemi sul 5G per Iliad : Gli ultimi rifiuti oggi 9 ottobre : Arrivano notizie positive e negative per Iliad per quanto riguarda la questione delle antenne, da mesi tema assai delicato per quanto riguarda l'operatore francese nel nostro Paese. Nello specifico, oggi 9 ottobre tocca concentrarsi nuovamente sulla questione Montesilvano, nei pressi di Pescara. Perché se da un lato c'è uno sviluppo incoraggiante a proposito di alcune antenne che sembravano seriamente in discussione rispetto al nostro ultimo ...

Manchester United - peggior partenza deGli ultimi 30 anni : bivio Liverpool - Solskjaer rischia : La peggior partenza degli ultimi 30 anni per il Manchester United. Non proprio un periodo bellissimo per un club storico e glorioso come quello inglese. Se poi ci aggiungiamo che la prossima gara dei ‘Red Devils’ è contro il Liverpool (questo Liverpool, capace finora di vincere otto partite su otto in campionato), la frittata è pronta. rischia di essere un bivio, il prossimo big match di Premier, per l’allenatore Ole ...

Clima - aumento dei disastri naturali : neGli ultimi 50 anni si sono moltiplicati : I disastri naturali in soli 50 anni si sono moltiplicati: è quanto emerge da uno studio pubblicato sui ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (Pnas). Alluvioni, tempeste, uragani, ondate di calore estreme, siccità, incendi, frane sono alcuni dei disastri naturali, associati al cambiamento Climatico, la cui frequenza e intensità sono aumentate in questi decenni. negli ultimi 50 anni, l’impatto economico degli eventi ...

Migranti e morti in mare : 19 mila vittime neGli ultimi 6 anni : Da vari anni il problema della politica italiana sembra essere quanti Migranti arrivano sulle nostre coste. In realtà è l'opposto: quanti non arrivano, quanti perdono la vita nel tentativo di approdare nel nostro Paese. Dal primo gennaio 2019 a oggi oltre mille Migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo, ritrovati cadavere o dispersi, in seguito a naufragi, l'ultimo dei quali si è verificato questa notte, al largo di Lampedusa. Se ampliamo il ...

Un giudice federale ha detto che Trump deve consegnare al procuratore di Manhattan le sue dichiarazioni dei redditi deGli ultimi 8 anni : Un giudice federale ha detto che il presidente statunitense Donald Trump deve consegnare al procuratore di Manhattan le sue dichiarazioni dei redditi personali e aziendali degli ultimi otto anni. Il giudice federale di Manhattan, Victor Marrero, ha respinto le argomentazioni

Call of Duty 2020 potrebbe chiamarsi Black Ops 5 o essere un reboot - secondo Gli ultimi rumor : Activision, da Call of Duty: Advanced Warfare, ha diviso l'iconico franchise in tre studi: Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games. In questo modo, seguendo un ciclo di tre anni, i giochi di Call of Duty si traducono in titoli migliori e completi.A quanto pare però, secondo un rumor, il prossimo Call of Duty in uscita nel 2020 non sarà esclusivamente sviluppato da Sledgehammer, ma ci sarà lo zampino anche di Treyarch, lavorando al gioco con ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce deGli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Corsera : il Napoli mai così male neGli ultimi sette anni : Siamo solo alla settima giornata eppure sembra che ci sia la fretta di chiudere già i giochi, scrive Timossi sul Corriere della Sera, per cui solo una tra Juve e Inter oramai può vincere il campionato. Non è tutto campato in aria però se si considera che la formazione di Ancelotti non brilla Il Napoli arriva a questa sosta con due punti in meno rispetto a un campionato fa, mai così male negli ultimi sette anni. Contro il Toro di Mazzarri gli ...

Andrea Iacomini - Unicef Generation «Alessandra Mastronardi è la più grande ambasciatrice Unicef deGli ultimi 20 anni» ANTEPRIMA : Unicef Generation: ANTEPRIMA dell'intervista al portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini Piccola ANTEPRIMA dell’intervista al portavoce Unicef Italia, Andrea Iacomini protagonista della 3 giorni ...

Andrea Iacomini - Unicef Generation «Alessandra Mastronardi è la più grande ambasciatrice Unicef deGli ultimi 20 anni» ANTEPRIMA : Unicef Generation: ANTEPRIMA dell'intervista al portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini Piccola ANTEPRIMA dell’intervista al portavoce Unicef Italia, Andrea Iacomini protagonista della 3 giorni ...

Elena Santarelli - un libro sulla malattia del figlio : “NeGli ultimi anni ho finto - temevo di mostrare la mia fragilità" : Si chiama 'Una mamma lo sa' il libro, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza, in cui la showgirl...

Assai deludente la modalità ad alte prestazioni per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : Gli ultimi test : Sta sollevando non poche polemiche in questi giorni la vicenda relativa alla modalità ad alte prestazioni per top di gamma come i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Con il primo device, più in particolare, nei giorni scorsi abbiamo osservato come siano stati pianificati alcuni progetti molto interessanti tramite gli aggiornamenti in programma (ne abbiamo parlato qui), ma evidentemente non ci sono grosse prospettive sulle feature che vogliamo ...