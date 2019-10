Gli anni più belli | il titolo del film di Muccino firmato Baglioni

Compleanno Polizia locale : Gli auguri della sindaca Raggi per 149esimo anniversario : Roma – “Oggi e’ il 149esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale Roma Capitale. Ringrazio gli uomini e le donne che tutti i giorni lavorano in prima linea nell’interesse dei cittadini e per riportare legalita’ e decoro nella nostra citta’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Compleanno Polizia locale: gli auguri della sindaca Raggi per 149esimo ...

Dieta con mandorle dopo i 40 e i 50 anni : i consiGli dell’esperta : Dieta corretta e attività fisica sono fondamentali per la salute del nostro organismo. Allontanano il rischio di malattie del cuore, pressione alta, colesterolo e diabete. La frutta secca in generale e le mandorle in particolare sono componenti importanti di un’alimentazione sana, come spiega la dietista Ambra Morelli di ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) alla quale abbiamo chiesto consigli per una Dieta corretta a 40 e 50 anni. Le ...

Sarah Ferguson rivela i dettaGli dei ritocchi estetici : "C'è un motivo se a 60 anni sono bella" : “Ho avuto molto aiuto per apparire così a 60 anni”. A rivelarlo è Sarah Ferguson. A una settimana esatta dal suo sessantesimo compleanno la Duchessa di York ha parlato in esclusiva al Daily Mail dei ritocchini estetici che l’hanno aiutata a sembrare più giovane soprattutto al matrimonio della figlia, la principessa Eugenia, celebrato lo scorso anno. La Duchessa infatti, che in altre occasioni aveva ...

Claudio Baglioni firma Gli anni Più Belli per il nuovo film di Gabriele Muccino : Claudio Baglioni firma Gli Anni Più Belli. Il cantautore romano torna quindi a un inedito dopo tanti Anni di raccolte e concerti che ha tenuto per i suoi primi 50 Anni di carriera. La pellicola sarà proiettata in occasione della Festa di San Valentino del 2020 e porta proprio il titolo del brano inedito composto da Claudio Baglioni, reduce dalla conduzione direzione artistica dell'ultimo Festival di Sanremo, vinto da Mahmood. Racconta ...

Parma - si schianta in moto contro un muretto : Daniele muore a 40 anni - lascia due fiGlie : Daniele Schincaglia, quarantenne che viveva con la sua famiglia a Basilicanova, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona di via Mantova a Parma. L'uomo è andato a sbattere a bordo di una moto contro un muretto di cinta di un'azienda. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile.Continua a leggere

Pianura - il disperato appello per ritrovare il fratello adottato neGli anni Cinquanta : Un appello lanciato sui social. Una richiesta che non sta passando inosservata e sta vedendo impegnate centinaia di persone che con consigli e condivisioni stanno provando ad aiutare Roberta...

Macerata - faceva sesso con l'amico della fiGlia 14enne : madre patteggia due anni : È accusata di aver avuto rapporti sessuali con un 14enne, amico della figlia, e per questa ragione, la donna in questione ha chiuso la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con un patteggiamento a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, alla luce anche di un parziale vizio di mente dell’imputata, certificato da consulenza di parte. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, i fatti, accaduti a Macerata, ...

FamiGlia : proposta Fi - 150 euro mensili ad ogni fiGlio fino a 21 anni : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Un assegno mensile di 150 euro per ogni figlio fino a 21 anni. E’ la proposta di legge che lancia Forza Italia con Antonio Palmieri, lasciando inalterato “tutto quello che funziona” per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, unitamente all’intento di “mettere ordine a misure datate su detrazioni e assegni familiari”. In pratica quindi un intervento che vuole ...

FamiGlia : proposta Fi - 150 euro mensili ad ogni fiGlio fino a 21 anni (2) : (AdnKronos) – In pratica la proposta prevede un assegno mensile di 150 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni che non abbia un reddito annuo superiore ai 4.000 euro e la cui Famiglia non superi il reddito annuo di 70mila euro, che sale a 90 mila in presenza di un secondo figlio o di un figlio con disabilità. Le coperture deriveranno dalla semplificazione e il riordino delle misure esistenti a sostegno della Famiglia, dai fondi del ...

Manila Nazzaro compie Gli anni e manda un messaggio al suo Lorenzo : Manila Nazzaro è diventata famosa nel 1999 per aver vinto Miss Italia, il concorso di bellezza per eccellenza nel nostro paese. La sexy ex modella, conduttrice televisiva e radiofonica proprio oggi compie 42 anni ed è ancora consideta dal pubblico maschile una delle donne più belle e seguite del mondo dello spettacolo. Manila, nel 2005, ha sposato l'ex calciatore della Reggina Francesco Cozza da cui ha avuto due figli Francesco Pio e Nicolas ...

“Gli anni più belli” di Gabriele Muccino arriva in sala per San Valentino 2020 : Il brano inedito di Claudio Baglioni “Gli anni Più belli” diventa il nuovo titolo del film di Gabriele Muccino che sarà nelle sale cinematografiche per San Valentino 2020. “Con la sua meravigliosa canzone inedita Claudio Baglioni è il rappresentante più evocativo degli ultimi quarant’anni raccontati nel film e della storia d’Italia che scorre alle spalle dei protagonisti come un fiume, inesorabilmente” ha dichiarato Gabriele Muccino. “Gli anni ...

La torta che sta mangiando scotta troppo e “Gli brucia la gola” : muore a 51 anni : Darren Hickey, wedding planner di 51 anni, si era ripreso da un ictus che lo aveva costretto a imparare nuovamente a camminare e parlare sette anni prima della sua morte. Lo scorso 4 aprile era nella sala dove organizza i matrimoni, quando uno chef gli ha chiesto di provare un tortino di pesce...Continua a leggere

Meteo - tempesta di neve da record neGli USA : nello stato di Washington è l’ottobre più nevoso da 44 anni. Danni e blackout [FOTO] : È solo l’inizio di ottobre, ma alcune parti degli Stati Uniti settentrionali si sono trasformate in un mondo delle meraviglie invernale dopo il passaggio di una tempesta di neve precoce che ha lasciato quantità di neve record sull’area. Si tratta della seconda tempesta in meno di due settimane che porta neve su parti degli USA settentrionali. Tuttavia, l’ultima tempesta è più forte della precedente e dovrebbe evolvere in un vero e proprio ...

Natalie ImbruGlia è diventata mamma a 44 anni : il tenero scatto sui social : E' nato il primo figlio della cantante che qualche mese fa aveva annunciato la gravidanza resa possibile grazie alla...