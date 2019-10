Gli amici tentanto di farle mangiare del pollo fritto | vegana chiama la polizia

Maledetti Amici Miei : Monica Bellucci tra Gli ospiti di stasera su Rai2 : ospiti del secondo appuntamento del nuovo show di Rai2 Monica Bellucci, Valeria Solarino e Nina Zilli.

Morgan picchia un paparazzo e Gli strappa la camicia : Il cantante Morgan ha picchiato un paparazzo che lo aveva fotografato insieme ad una donna, in corso Garibaldi a Milano. Morgan nella concitazione, avrebbe strattonato il fotografo strappandogli la camicia. Ma dietro la rabbia di Morgan, secondo la donna che era con lui, ci sarebbe un motivo: la ragazza ha infatti riferito alla polizia che il fotografo, un 29enne, dopo aver scattato le foto avrebbe tentato di rivenderle al cantante. La donna ha ...

Amici Celebrities - Filippo BisciGlia in Lacrime Interrompe l’Esibizione! : Ad Amici Celebrities uno dei concorrenti più amati dal pubblico è Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island nel corso di queste puntate è stato uno dei protagonisti assoluti del talent, e nell’ultima puntata dopo essersi commosso ha interrotto l’esibizione ed alla nuova conduttrice Michelle Hunziker ha poi spiegato il perché. Filippo Bisciglia è uno dei protagonisti assoluti di Amici Celebrities. Sin dalla prima puntata ...

Amici Celebrities : lite tra Emanuele Filiberto e Scarpati taGliata e non andata in onda : Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici Celebrities, spin-off del famoso talent show Amici di Maria De Filippi. Inoltre c'è da aggiungere che si trattava del primo appuntamento con Michelle Hunziker alla conduzione del programma televisivo. Secondo le ultime indiscrezioni, la puntata è stata ricca di colpi di scena, ma anche di mistero. Infatti, molti telespettatori si sono accorti che alcune parti ...

Amici Celebrities : Liti TaGliate e Sketch Censurati! Ecco Cosa Non è Andato in Onda in Puntata! : Amici Celebrities come in molti sanno è un programma registrato e può capitare che per esigenze di tempo vengano fatti dei tagli alla trasmissione in fase di montaggio, alcuni però hanno notato che nella puntata andata in Onda non sono stati trasmessi Sketch e sopratutto Liti tra i protagonisti. Ecco tutto quello che non è Andato in Onda. Amici Celebrities ha cambiato giorno e conduzione, adesso va in Onda ogni mercoledì, quindi non più il ...

Maledetti amici miei la seconda puntata giovedì 10 ottobre su Rai 2 - Gli ospiti : Maledetti amici miei su Rai 2 giovedì 10 ottobre la seconda puntata gli ospiti Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Rocco Papaleo tra sketch e ospiti Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima puntata, accompagnati dall’unanime consenso della critica per momenti divertenti e di una comicità intelligente ma senza essere altolocata, torna Maledetti amici miei su Rai 2 giovedì 10 ottobre. Giovanni Veronesi, Sergio ...

