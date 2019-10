Giulia De Lellis | Costanzo commenta il suo libro e sorprende

Giulia De Lellis - le parole di Maurizio Costanzo che spiazzano tutti : "Complimenti a lei e a..." : “Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all’editore“, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica settimanale che da tempo cura sulla rivista Chi. Una consacrazione per la giovane influencer. “Sicuramente", prosegue il decano del giornalismo p

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis : Complimenti a lei per il libro : Il libro di Giulia De Lellis è diventato un vero e proprio caso editoriale e adesso - dalle pagine della magazine Chi - è arrivato anche il parere di Maurizio Costanzo sul bestseller della ragazza nata televisivamente proprio negli studi di sua moglie Maria De Filippi. Nella rubrica di posta che il giornalista tiene sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, una lettrice lo interroga proprio in merito al volume "Le corna stanno bene su tutto. ...

Francesco Facchinetti : "Frank Matano primo a darmi fiducia - buon risultato per Giulia De Lellis - ad Irama auguro grandi successi" : Francesco Facchinetti, ospite, oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, di 'Vieni da me', ha raccontato anche come è riuscito a diventare un manager di successo di alcune tra le più quotate personalità del mondo dello spettacolo italiano:prosegui la letturaFrancesco Facchinetti: "Frank Matano primo a darmi fiducia, buon risultato per Giulia De Lellis, ad Irama auguro grandi successi" pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2019 15:05.

Andrea Iannone su Giulia De Lellis : «Non la chiamo amore - ecco perché» : L'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis prosegue a gonfie vele. Dopo i tanti impegni per la presentazione del libro Le corna stanno bene su tutto (ma stavo meglio senza), l'ex...

Giulia De Lellis - Iannone confessa : “Con lei ho realizzato un mio desiderio” : Giulia De Lellis, la confessione di Andrea Iannone fa sorridere. Ecco che cosa ha rivelato il pilota di Moto Gp Dopo un periodo abbastanza intenso, tra la presentazione del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e shooting infiniti, Giulia De Lellis ha deciso di prendersi una pausa. L’influencer ha, in un certo senso, staccando […] L'articolo Giulia De Lellis, Iannone confessa: “Con lei ho realizzato un mio ...

Maria De Filippi produce la prima web serie : protagonista Giulia De Lellis : Maria De Filippi si prepara a lanciare un nuovo progetto: si tratta di una web serie che avrà fra i suoi protagonisti Giulia De Lellis. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne ha un legame fortissimo con la conduttrice che per prima ha intravisto in lei qualcosa di speciale. Archiviata la relazione con Andrea Damante, conosciuto proprio negli studi di Maria De Filippi, la De Lellis è pronta per una nuova avventura. Si tratta di ...

“Da crepacuore!”. Giulia De Lellis boom : in intimo “convince” tutti : I tanti impegni professionali per il debutto in libreria con il libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” iniziano a far sentire i propri effetti su Giulia De Lellis. L’influencer ha spiegato in una serie di Instagram story che la sua pelle è particolarmente provata e necessita di una cura concordata con un dermatologo. “Volevo dirvi… ma poi ve ne parlerò con calma… – ha detto Giulia – che in questi periodi la mia pelle ha ...

