Giornata del malato reumatico | l’Aifi | “Impegno per migliorare la qualità della vita”

Giornata mondiale della vista : anche lo smog nemico degli occhi : In Italia ci sono 362 mila non vedenti e più di 1,5 milioni di ipovedenti, numeri in continua crescita anche per gli effetti dannosi dell’inquinamento, che incide per esempio sulla miopia, ma che potrebbero essere limitati da una corretta prevenzione. E’ il messaggio della Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, in occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra oggi. “La prevenzione ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a Giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Avola. Domenica 13 ottobre la Giornata nazionale del tumore al seno metastatico : Domenica 13 ottobre le oltre 150 associazioni di volontariato che costituiscono il network di Europa Donna saranno presenti, con iniziative

Cuneo. Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo domenica 13 ottobre : Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, prevista in tutta Italia per domenica 13 ottobre, il

Giornata Mondiale della Vista 2019 : 100 screening gratuiti a Milano : In occasione della Giornata Mondiale della Vista, Neovision Cliniche Oculistiche metterà a disposizione a Milano 100 screening gratuiti, allo scopo di sensibilizzare la popolazione a una corretta prevenzione delle patologie più comuni che possono colpire gli occhi e compromettere quindi una buona visione. Gli screening, prenotabili a partire dal 9 ottobre, saranno effettuati nella Giornata di venerdì 11 ottobre presso le Cliniche di Viale ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo nell’anticipo della seconda Giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Monza - per evitare i ritardi nel liceo si entra con il badge. E sui monitor si potranno vedere i programmi della Giornata : A scuola come in azienda con il badge. A introdurre questa novità è il liceo Frisi di Monza che per combattere i ritardi ha deciso di monitorare gli ingressi degli studenti. Badge alla mano gli oltre 1300 ragazzi che frequentano l’istituto – divisi in sede centrale e succursale “Mantegazza” – ogni mattina registrano la propria presenza passando la scheda sui tre totem presenti nell’atrio della scuola. Ogni studente ha la sua tessera, ...

Milano : Giornata mondiale della vista - con Luxottica visite gratuite : Milano, 8 (AdnKronos) – A Milano visite della vista gratuite per bambini e bisognosi in occasione della Giornata mondiale della vista, che, promossa dall’Oms, ogni anno si celebra il secondo giovedì del mese di ottobre. Nel mondo ancora oggi una persona su sette ha difficoltà ad accedere a cure oculistiche di qualità, anche in Italia, dove il problema riguarda le fasce sociali più emarginate. Fondazione OneSight, organizzazione ...

Milano : Giornata mondiale della vista - con Luxottica visite gratuite (2) : (AdnKronos) – “La sinergia tra pubblico e privato – dice l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – ci permette in molti casi di affrontare le nuove sfide introducendo l’innovazione necessaria e aumentando l’efficacia degli interventi, riuscendo così a garantire ai più fragili l’accesso a diritti fondamentali, come quello alla salute. Grazie a questa iniziativa, che è ...

Domenica 13 ottobre Giornata del Camminare : Roma – La Giornata del Camminare, nata per promuovere la diffusione della cultura del Camminare, è uno degli otto giorni ad ingresso libero individuati nell’ambito di #iovadoalmuseo nel Parco dell’Appia Antica (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma). Per l’intera Giornata di Domenica 13 ottobre sarà quindi possibile visitare tutti i siti del Parco e partecipare gratuitamente alle attività di seguito ...

La mini lavatrice da borsa per abiti puliti in ogni momento della Giornata : Macchie improvvise o incidenti con il caffè possono mettere a rischio il vostro abbigliamento da lavoro. Con la lavatrice da...

Basket femminile - le migliori italiane della prima Giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Giornata mondiale della salute mentale : all’ex ospedale San Camillo di Sassari un incontro con la popolazione : Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Aou di Sassari che il 10 ottobre, dalle ore 16 alle 18, ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 7^ Giornata : Paquetà ed Higuain ingressi d’oro - Milenkovic giganteggia : Prosegue la rubrica di CalcioWeb sulla TOP 11 di Serie A. Anche questa settimana, la nostra redazione ha scelto i migliori calciatori di giornata che si sono distinti per gol, prestazioni importanti o giocate decisive. Il settimo turno è andato in archivio con il big match di ieri sera di San Siro che ha visto la Juve vincere nel finale: Higuain, ancora una volta (come due anni fa), il mattatore. In porta la copertina è di Olsen. ...