Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - il quinto scettro da Regina all-around. Giorgia Villa 16^ con caduta - Iorio infortunata : C’è solo un’unica, grande, irripetibile, inimitabile Reginetta della Polvere di Magnesio. Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera, la statunitense ha letteralmente dominato la finale del concorso generale individuale andata in scena alla Schleyer Halle di Stoccarda e ha compiuto un ulteriore passo nella storia di questo sport: in Germania si è messa al collo il sedicesimo oro ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince l’all-around - quinto titolo. Giorgia Villa 16^ - Iorio infortunata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c’era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles lanciatissima verso il trionfo - Giorgia Villa fuori dai Giochi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Melanie De Jesus 13.500 alla trave ma la francese è fuori dai Giochi dopo le due cadute alla trave. 17.37 Attenzione a Flavia Saraiva. La brasiliana ha piazzato un paio di diagonali da brividi al corpo libero, stampa 13.933 e ha un totale di 41.266. Ultima rotazione al volteggio per la sudamericana anche se il distacco da Tang (2 punti) e Melnikova (1) sembra incolmabile. 17.34 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles domina a metà gara - Giorgia Villa cade alla trave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Imprecisa? Ma prende comunque 14.633 (6.2). Che Simone Biles. Riuscirà a fare 15.400 al corpo libero per toccare i 60 punti?. 17.19 Esercizio non pulitissimo della fuoriclasse, imprecisa rispetto ai suoi standard anche nello Tsukahra avvitato. 17.18 Simone Biles sulla trave… 17.17 Simone Biles lanciatissima verso il quinto titolo iridato, dietro è battaglia pura per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles allunga subito al volteggio - Giorgia Villa bene sugli staggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La statunitense Simone Biles è al comando col 15.233 ottenuto al volteggio, alle sue spalle ci sono la belga Nina Derwael (15.200) e la tedesca Ellie Seitz (14.866) che si sono esibite alle parallele. I doppi avvitamenti alla tavola sono valsi 14.633 e 14.466 alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (14.633) e la statunitense Sunisa Lee (14.466), ...

Le migliori foto dai Mondiali di Ginnastica artistica : Sono in corso in questi giorni a Stoccarda, e oltre al record di Simone Biles si sono viste diverse cose notevoli

Ginnastica - Mondiali 2019 : chi vincerà il Premio Eleganza? Giorgia Villa se la può giocare - Melnikova per il bis : stasera il prestigioso Longines : stasera, al termine dell’attesissima Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, verrà assegnato il prestigioso Premio Eleganza. Si tratta di uno dei riconoscimenti più ambiti nell’universo della Polvere di Magnesio anche perché eleganza e artisticità rappresentano una componente fondamentale di questo sport. Il Longines Prize è conferito dalla celeberrima azienda di orologi che da oltre vent’anni ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale all-around - gli ordini di rotazione. Giorgia Villa parte alle parallele - Biles e le big al volteggio : Oggi pomeriggio (ore 16.00) si disputerà la Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica femminile, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio e si assegneranno le medaglie più ambite per un’individualista. Simone Biles va a caccia del quinto titolo iridato sul giro completo, la statunitense vuole regalare una nuova magia ed entrare sempre di più nella storia di ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles per il dominio. Giorgia Villa ci prova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Giorgia Villa sogna l’impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, pomeriggio di fuoco alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove oggi si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio: oggi si premia la ragazza più completa nel concorso generale, la migliore atleta sui ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Giorgia Villa vuole sognare nella Finale all-around - serve una nuova magia da Fata. Podio possibile? : Fatta un’impresa, nulla vieta di farne un’altra. L’Italia è entrata nella leggenda conquistando la medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, non si è ancora smaltita la sbornia per il risultato più importante e prestigioso della nostra storia femminile ma è già arrivato il momento di tornare in pedana alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale all-around. Simone Biles per la quinta incoronazione a Reginetta. Battaglia per il podio - Giorgia Villa outsider : Simone Biles si prepara per l’ennesima incoronazione a Reginetta della Polvere di Magnesio. Oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si disputerà la Finale all-around dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e la statunitense è la favorita annunciata di una gara già scritta in partenza e oggettivamente scontata, solo una serie infinita di errori marchiani (come ad esempio tre cadute) potrebbere riaprire la prova sul giro completo e offrire un ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale all-around - tutte le azzurre in gara (10 ottobre) : oggi giovedì 10 ottobre si disputa la Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo nella gara che premia la Reginetta della Polvere di Magnesio cioè l’atleta più completa, la migliore nel concorso generale individuale. Simone Biles non avrà problemi a vincere il quinto titolo iridato della sua gloriosa carriera, la statunitense è imbattibile e farà gara da ...

Mondiali Ginnastica artistica - per azzurre bronzo storico dopo 59 anni : Sport. La squadra femminile italiana di ginnastica artistica, gia' qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, ha vinto il bronzo a Stoccarda

Mondiali Ginnastica 2019 – Clamorosa ammissione di Elsa Garcia : “i miei allenatori hanno abusato di me” : La messicana ha rivelato di aver subito abusi psicologici e fisici dai suoi allenatori francesi, che non le hanno permesso di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Una Clamorosa rivelazione scuote il mondo della Ginnastica, a fornirla è Elsa Garcia, atleta messicana impegnata ai Mondiali di Stoccarda. La 29enne ha puntato il dito contro Eric Demay e la moglie Cecile Pellerin, colpevole di averla sottoposta ad abusi fisici e psicologici ...