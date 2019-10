Germania | attacco alla sinagoga Il manifesto del killer era online dal 1° ottobre

Cosa sappiamo dell’attacco neonazista in Germania : La veglia per le vittime dell’attentato (foto: Jens Schlueter/Getty Images) Il 9 ottobre un neonazista tedesco ha ucciso due persone e ne ha ferite altre due nel corso di un aggressione ad Halle, in Sassonia, Germania dell’est, che ha ripreso e trasmesso in diretta su Twitch, la piattaforma per videogiochi di Amazon. La polizia lo ha identificato e arrestato alcune ore dopo. Si tratta di Stephan Balliet, un uomo di 27 anni che le ...

Germania - attacco davanti alla sinagoga - 2 morti : Killer è un 29enne neonazista : ...

Germania sotto shock - killer neonazista cercava strage in sinagoga. Attacco di matrice antisemita : La Germania e' sotto shock dopo l'Attacco contro la sinagoga a Halle tentato da un giovane neonazista. Vestito con la mimetica, elmetto e mascherina, il 27enne Stephan Balliet ha attaccato il luogo di culto ebraico nella citta' del Land orientale della Sassonia-Anhalt con armi automatiche e granate: l'obiettivo era di mettere in atto una strage nel giorno di Yom Kippur, la maggiore festivita' ebraica. Non solo: esattamente come il suprematista ...

“L’autore dell’attacco in Germania è un 27enne neonazista” : Berlino, 9 ott. (AdnKronos) – L’autore dell’attacco di Halle è un neonazista di 27 anni, Stephan Balliet, che ha diffuso tutto in diretta streaming su internet. Lo scrive il quotidiano popolare tedesco Bild. E’ stato”” ha detto il ministro tedesco dell’Interno, Horst Seehofer, parlando dell’assalto vicino alla sinagoga, dove ci sono stati . Nel filmato, scrive Bild, si vede l’estremista che ...

L’attacco neonazista a Halle - in Germania : Un uomo ha sparato per strada dopo aver cercato di entrare in una sinagoga, e poi ha caricato il video online: ci sono due morti e due feriti, la polizia lo ha arrestato

Essere sotto attacco in Germania : Roma. “La radice di tutti i problemi sono gli ebrei”, dice l’attentatore di Halle, che si fa chiamare “Anon”, guardando nella videocamera Gopro, prima di dirigersi verso la sinagoga in Humboldt Strasse per fare una strage. L’attentato, in stile Christchurch, arriva in una settimana di attacchi quasi

Germania - sparatoria a Halle : 2 morti. Il killer ha trasmesso l'attacco in diretta web : «Ebrei radice di tutti i problemi» : sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le persone morte nell'attentato davanti a una sinagoga: si tratta di un uomo colpito vicino a un fast food kebab e di...