Gazzetta | Insigne | precario nel Napoli | certezza in Nazionale

Gazzetta : Insigne deludente. Non reagisce con personalità e Ancelotti lo sostituisce : Il percorso del Napoli nelle prime sette giornate di campionato assomiglia a un “tracciato da rilevamento di scossa tellurica”, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Tre vittorie consecutive prima (Samp, Lecce e Liverpool), poi la sconfitta col Cagliari, con la squadra che diventa di colpo “paurosa e non incisiva”. Poi le prove non brillanti con Brescia e Gent e infine quella, anonima, a Torino. “il migliore attacco della A si è ...

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Gazzetta : se non si risolve la questione Insigne - tanto valeva cederlo : La Gazzetta dello Sport oggi fa suo il concetto che abbiamo espresso ieri su Ancelotti e Insigne e scrive C’è da rimetterlo in piedi il rapporto tra Insigne e il sistema Napoli. Altrimenti non avrebbe avuto senso non prenderne in considerazione la cessione. Il caso c’è, inutile provare a negarlo. Dopo che Ancelotti gli ha comunicato che sarebbe andato in tribuna a Genk, Insigne era scuro in volto. Ma già ieri mattina all’arrivo a ...

Gazzetta : Insigne-Ancelotti - il tecnico non ha gradito il suo atteggiamento a Torino : Ha fatto discutere ieri la notizia che Insigne non giocasse e che fosse addirittura in tribuna, un segno, secondo molti, che qualcosa non va, forse, tra lui e Carlo Ancelotti. La Gazzetta dello Sport ricorda che Insigne “è sotto osservazione dall’inizio del campionato” e che la scelta di ieri è stato un segnale per tutta la squadra da parte del tecnico per sottolineare che chi non dimostra di essere reattivo sta fuori. Però per ...

Klopp e lo spauracchio Insigne - Gazzetta : “Lorenzo e quel ‘You again?’ a fine gara”. Il retroscena : Klopp e lo spauracchio Insigne, La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’attaccante azzurro sia la bestia nera del tecnico tedesco. Il retroscena Klopp e lo spauracchio Insigne, Gazzetta: “Lorenzo e quel ‘You again?’ a fine gara”. Gli ha fatto gol la prima volta su calcio di punizione, sempre in Champions League e sempre al San Paolo. Era il 18 settembre 2013, la prima stagione di Benitez sulla panchina ...

Gazzetta : Milik e Insigne in recupero - ma ancora out per la Sampdoria : La Gazzetta dello Sport conferma l’assenza di Insigne e Milik per la gara di sabato pomeriggio, contro la Sampdoria. I problemi muscolari dei due attaccanti fanno ben sperare, ma non permettono ancora ad Ancelotti di averli a disposizione per il primo match al San Paolo. Continuano intanto il lavoro differenziato per garantire un recupero completo ed evitare preoccupanti ricadute. Intanto Ancelotti avrebbe già chiara in mente la formazione ...

Gazzetta – Napoli attacco a rischio! Possibile forfait di Insigne… : Napoli, attacco a rischio. La situazione infortuni La situazione infortuni nella rosa azzurra desta alcune preoccupazioni anche in considerazione dell’esordio in Champions, ne parla la Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Insigne e Milik bloccati da problemi muscolari; Lozano che rientrerà dal Messico soltanto giovedì pomeriggio, a 36 ore dall’inizio della partita e Fernando Llorente che si sta ...

Per la Gazzetta al Napoli non sarebbe piaciuto il comportamento di Insigne sull’infortunio : Continua a far discutere l’infortunio di Lorenzo Insigne. L’attaccante azzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere in campo neanche contro il Liverpool. La causa è il fastidioso infortunio muscolare che Lorenzo si sarebbe procurato durante il riscaldamento prima della gara con la Juventus e che avrebbe taciuto per poter scendere in campo, fino alla fine del primo tempo. Ancelotti sta già pensando alle possibili ...

Gazzetta : cautela per i tempi di recupero di Milik e Insigne : Gli infortuni stanno condizionando le possibili scelte di Ancelotti in vista del doppio incontro con la Samp e il Liverpool. Mentre si attende il rientro di Milik dalla Polonia, dove è andato a curare il suo problema muscolare, il tecnico sta valutando anche le condizioni di Lorenzo Insigne che ha dovuto rinunciare anche agli impegni con al Nazionale. “Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase ...

Gazzetta : quanto sono lontani i mal di pancia di Insigne : Sembrava sul mercato Alzi la mano chi in Primavera avrebbe scommesso un centesimo su una partenza spettacolare e decisiva di Lorenzo Insigne al Napoli, nella prima di campionato Quelli erano i tempi delle sostituzioni, dei fischi del pubblico contro il proprio capitano, delle incomprensioni con l’allenatore, delle frasi sottolineate dai puntini di sospensione: «Darò il massimo… finché sarò qui» Scrive così Maurizio Nicita sulla Gazzetta ...