Gabriel Garko coinvolto in una truffa | l’appello su Instagram

Gabriel Garko/ 'Qualcuno si spaccia per me sui social e chiede soldi : non sono io!' : Gabriel Garko sui social: qualcuno si è spacciato per lui e chiede soldi in modo illecito. L'attore lancia l'allarme su Instagram: 'Non sono io!'.

Gabriel Garko : «Sono innamorato - ma ora l’amore è un fatto privato» : Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019Gabriel Garko al Festival di Cannes 2019La seconda vita di Gabriel Garko scorre più lenta, ha spazio per il privato, si tiene il più possibile lontano dai riflettori. Dopo il successo da ragazzo, le fiction, i film, l’attore ha deciso di ...

Eva Grimaldi : "Gabriel Garko più di un fratello - non potrei tradire la sua amicizia" - : Luana Rosato Interrogata da Eleonora Daniele sul gossip riguardante Gabriel Garko e Gabriele Rossi, Eva Grimaldi decide di rispettare la volontà di privacy del suo ex compagno Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con Gabriel Garko, uomo al quale è stata legata a lungo e che oggi è uno dei suoi più cari amici. I due furono fidanzati per quattro anni, dal 1997 al 2001, e, ora che la ...

Mara Venier a Gabriel Garko : “Hai detto di avere un amico speciale...”. Lui : “Tengo per me il privato" : “Ho voglia di famiglia, mi piacerebbe avere un figlio”. Parola di Gabriel Garko, che è tornato a raccontarsi sul piccolo schermo nel salotto di Mara Venier, durante la trasmissione di Rai Uno Domenica In.Tra carriera e vita privata, l’attore ha commentato alcune foto che lo ritraggono in compagnia dell’amico e collega Gabriele Rossi. “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una ...

Gabriel Garko e Gabriele Rossi. L’attore si sbottona e racconta tutto a Domenica In : Finalmente si fa un po’ di chiarezza sulla vita amorosa di uno degli attori più seguiti del panorama nazionale. Parliamo di Gabriel Garko che torna in TV a parlare di sé. Lo fa a Domenica In, ospite di Mara Venier e l’intervista ha tutta l’aria di essere un momento destinato ad un annuncio importante, come lui spiega a Mara Venier: “Professionalmente sono cambiate un po’ di cose. Ho deciso io stesso di cambiarle perché secondo me, arrivati a un ...

