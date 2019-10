Fratelli d’Italia | blitz sotto Figc | siamo contro sostituzione maglia Nazionale

Maglia verde Italia - accuse durissime da Mollicone (Fratelli d’Italia) : “Oltraggio a storia Nazionale” : “Hanno provato in ogni modo a giustificare la nuova Maglia verde della nazionale di calcio, ma per noi rimane solo un oltraggio alla gloriosa storia degli azzurri“. Sono le parole di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. “Per giustificare un colore che nulla ha a che vedere con la nostra storia calcistica, hanno parlato di colore verde in onore dei giovani e hanno tentato di mettere dei ricami ...

Sondaggi Politici Elettorali Ottobre 2019 : news situazione Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Italia Viva e Fratelli d’Italia : In questo articolo analizzeremo i dati emersi dai Sondaggi Politici Elettorali effettuati da diverse agenzie di rilevazione relativamente al mese di Ottobre 2019, dandovi tutte le news rispetto alle oscillazioni dei consensi verso i principali partiti del parlamento Italiano (Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Fratelli d’Italia). In questo preciso momento della vita politica nazionale, con i delicati lavori di imbastitura della legge di ...

Galantino lascia il M5s e passa a Fratelli d’Italia - caos alla Camera : “Venduto”. Urla e spinte in Transatlantico : caos alla Camera. Quando la presidente di turno Maria Edera Spadoni ha annunciato il passaggio dal M5s a Fratelli d’Italia di Davide Galantino, alcuni 5 stelle si sono avvicinati al neo deputato di FdI Urlandogli “venduto”. Nel parapiglia che si è creato, è stato colpito Giuseppe Basini, della Lega, che è caduto e ha sbattuto la testa. La seduta è stata sospesa tuttavia, nei corridoi del Transatlantico, la rissa è proseguita, ...

Sostenitrice di Fratelli d’Italia esclusa dalla squadra di calcetto per frasi razziste : Una esponente padovana di Fratelli D’Italia è stata estromessa da una squadra di calcio femminile a 5 per aver pubblicato su Facebook alcuni post contro i migranti. frasi razziste e like di troppo Non solo. Elvira Bello, questo il suo nome, ha messo anche dei like a una pagina con frasi di Mussolini. La squadra di calcio a cui appartiene non ha gradito. Anche perché non si tratta di una squadra qualunque. La squadra dei centri ...

Bocelli canta “Fratelli d’Italia” e raccoglie fondi per Camerino : Mano ferma sul cuore, Andrea Bocelli ha cantato "Fratelli d'Italia" nell'aula del Senato. Il tenore italiano si è esibito per "La voce del cuore: musica per Camerino", ottavo appuntamento di "Senato&Cultura", rassegna voluta dalla Presidente Elisabetta Casellati. In aula ad accompagarlo anche il figlio, Matteo Bocelli, la violinista Anastasiya Petrishak e l'Orchestra di Fiati "Città di Camerino", diretta dal Maestro Carlo Bernini. Un ...

Sondaggi elettorali - boom di Fratelli d’Italia : supera l’8 - 5% - Meloni leader con più fiducia : L'Atlante politico realizzato per Repubblica mostra le difficoltà del governo e di quasi tutti i partiti, fatta eccezione per Fratelli d'Italia, che guadagna sempre più consensi nei Sondaggi. Inoltre la sua leader, Giorgia Meloni, è la più gradita dagli italiani tra i capi di partito, ed è dietro, in questa graduatoria, solamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi - Pd-M5s : col governo è gara in retro. Ma a sorpresa la stima per il governo aumenta. Fratelli d’Italia vola al 9 (rubando alla Lega) : Il giudizio positivo nei confronti del governo Conte 2 è ancora minoranza ma in crescita settimana dopo settimana. Ma il nuovo esecutivo non fa bene ai partiti che hanno composto la maggioranza giallorossa. Sia il Pd che il M5s in un mese hanno perso infatti poco meno di 3 punti. I motivi sono diversi e dall’altra parte non è che la Lega abbia chissà quali scossoni visto che nello stesso periodo comunque registra un calo non da poco, di un ...

Fratelli d’Italia - Viktor Orban ad Atreju scherza su Giorgia Meloni : “In Ungheria sarebbe al centro” : “Il vostro interesse mi onora e mi commuove”. Viktor Orban è sul palco di Atreju, ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. Accolto da cori da stadio e grandi applausi, il primo ministro ungherese attacca la sinistra e avverte l’Italia: “In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta prendendo piede una nuova offensiva della sinistra, arrivano nuovi leader e vecchi quadri come Renzi e ...

Migranti - Conte sul palco Fratelli d’Italia raccoglie fischi : “Salvini isolato pure da Orban”. I militanti : “Elezioni” : Ospite in casa di Fratelli d’Italia per la tradizionale festa di Atreju, in una platea di militanti non certo politicamente vicina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora sorretto da una maggioranza Pd-M5s-Leu più Italia Viva di Renzi, alla fine evita grandi Contestazioni. Anche se qualche fischio non è mancato soprattutto sui temi sui quali la platea di FdI è più intransigente, a partire da quello Migranti: “Questo ...

Roma - Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Atreju, la festa di FdI in corso sull’isola Tiberina. Il premier, accompagnato dal figlio, è stato accolto da Giorgia Meloni. L'articolo Roma, Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Giuseppe Conte alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Atreju, la festa di FdI in corso sull’isola Tiberina. Il premier, accompagnato dal figlio, è stato accolto da Giorgia Meloni. L'articolo Roma, Giuseppe Conte alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi elettorali - la Lega riprende quota : Carroccio in crescita - vola Fratelli d’Italia : Un Sondaggio elettorale realizzato da Termometro politico mostra un cambio di tendenza per la Lega: dopo settimane di perdita dei consensi il partito di Matteo Salvini torna a crescere e si avvicina nuovamente al 35%. Sempre nel centrodestra continua la scalata di Fratelli d'Italia, ora vicinissima all'8%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ixè - Fratelli d’Italia quasi all’8% - governo poco popolare : Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Il Conte Bis parte con una larga fiducia alla Camera e al Senato, ma a osservare gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè non tra gli italiani. A quanto pare infatti solo al 35,2% di questi piace il nuovo governo, contando coloro cui piace molto, il 5,6%, e quelli cui piace ...

Fratelli d’Italia e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader Lega : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...