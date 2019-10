Francesco Facchinetti | “A 10 anni scappavo di casa e andavo a stare dai barboni”

Francesco Facchinetti choc da Caterina Balivo : «A 10 anni scappavo di casa. Ho vissuto senza gas e luce...» Caterina Balivo incredula : Vieni da me, Francesco Facchinetti choc da Caterina Balivo: «A 10 anni scappavo di casa. Ho vissuto senza gas e luce...». Oggi pomeriggio, il figlio di Roby Facchinetti si è...

Francesco Facchinetti a Vieni da me : 'Ero un bambino complicato - scappavo di casa' : Mercoledì 9 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Vieni da me, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Il primo ospite in studio è stato Francesco Facchinetti che si è raccontato tra ricordi d'infanzia, sofferenze, esordi e successi. Il produttore discografico ha confidato di essere stato un bambino molto irrequieto e vivace, ma allo stesso tempo problematico per via della separazione dei genitori. Dopo un'adolescenza punk e ...

Vieni da me - Francesco Facchinetti : “Ero un bambino problematico” : Francesco Facchinetti parla del suo passato da bambino problematico a Vieni da me Francesco Facchinetti è stato ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “La cassettiera” e, nella lunga intervista con Caterina Balivo, ha parlato della sua carriera, di suo padre Roby Facchinetti, della sua famiglia e del suo nuovo lavoro di manager. Partendo dalle origini della sua vita, però, l’ex cantante e conduttore, ha parlato di quando da ...

Francesco Facchinetti : "Frank Matano primo a darmi fiducia - buon risultato per Giulia De Lellis - ad Irama auguro grandi successi" : Francesco Facchinetti, ospite, oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, di 'Vieni da me', ha raccontato anche come è riuscito a diventare un manager di successo di alcune tra le più quotate personalità del mondo dello spettacolo italiano:prosegui la letturaFrancesco Facchinetti: "Frank Matano primo a darmi fiducia, buon risultato per Giulia De Lellis, ad Irama auguro grandi successi" pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2019 15:05.

Alessia Marcuzzi - Francesco Facchinetti e Paolo - la famiglia (allargata) è unita per Mia : Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di Mia«Auguri amore mio, ti amo così tanto che mi scoppia il cuore»; «Auguri amore mio, sei tutto per me e lo sarai per sempre». Francesco ...

“La sua fotocopia”. Francesco Facchinetti - la sorella Alessandra è identica : È la primogenita del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, che le ha dedicato l’album Alessandra e con cui ha duettato nella canzone Din din din, e della prima moglie Mirella Costa, nonché sorella maggiore di Francesco Facchinetti, cantante e conduttore radiotelevisivo. Una famiglia di artisti, quella dei Facchinetti, visto che Alessandra è un’affermata stilista di moda. Ha studiato all’Istituto artistico per ...

Wilma Facchinetti : "Con Francesco litighiamo spesso per colpa del telefono" : Intervistata dal settimanale 'F', in edicola questa settimana, Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha spiegato i motivi per cui litiga spesso con il marito. L'uso (o meglio l'abuso) dello smartphone anche nelle vacanze o dedicati ai momenti di gioia con tutta la famiglia: Questo è un problema su cui io e Francesco litighiamo spesso. Gli dico che può rispondere ai messaggi di lavoro al massimo in tre momenti del giorni, ma lui ...

La rottura tra Irama e Francesco Facchinetti passa alle vie legali? : La rottura tra Irama e Francesco Facchinetti sembra ormai ufficiale. La notizia arriva dalle pagine di Chi, che parla anche di azioni legali tra i due dopo la conclusione della collaborazione, avvenuta nel peggiore dei modi. Riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Facchinetti vs Irama: the end. È finita malissimo l’avventura lavorativa tra il manager Francesco Facchinetti e il suo ex pupillo, il cantante Irama. I due si ...

Francesco Facchinetti ancora contro Irama? La frase sibillina : Ne pagherai le conseguenze : Il cantante e producer ha pubblicato un messaggio su Instagram che in molti pensano sia rivolto nuovamente a Irama, reo di averlo scaricato per affidarsi a un altro manager. Continua la battaglia social tra Francesco Facchinetti e Irama? A giudicare dalle storie di Instagram pubblicate dal dj sembrerebbe di sì. Facchinetti sarebbe ancora arrabbiato con Irama dopo che, nelle scorse settimane, quest'ultimo ha deciso di rescindere il ...