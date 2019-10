Francesca De André | la verità dietro il malore | lo racconta lei stessa a Pomeriggio 5

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Le immagini dell’ambulanza che corre via dagli studi Mediaset è ancora sotto gli occhi di tutti. AdessoDeha deciso di tornare in televisione. La nipote di Fabrizio, che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare per via della sua partecipazione al Grande Fratello e della storia burrascosa con Gennaro Lillio arrivata al capolinea all’improvviso (e dopo un tempo molto breve) è stata ospite di5, nella puntata in onda giovedì 10 ottobre. La figlia di Cristiano De Andrè ha ammesso di aver avuto un crollo nervoso, dovuto al periodo di forte stress che sta vivendo. L’addio a Gennaro Lillio e il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini ha causato più di qualche problema alla 29enne, che negli ultimi mesi si è allontanata anche dalla sorella Fabrizia, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.“Sto un po’ meglio ma non del tutto. Non mi ricordo nulla di quello che ...

