Forte temporale a Modica | strade come fiumi VIDEO

Forte temporale a Modica - dal sole alla pioggia in pochi minuti : Forte temporale a Modica nel primo pomeriggio. Nel giro di pochi minuti dal sole si è passati alla pioggia.

Roma : Forte temporale con grandine sulla Capitale - grossa tromba marina ad Anzio : Il peggioramento sta gradualmente transitando sulle regioni centrali dopo aver colpito il nord nelle prime ore della giornata. Lungo il fronte freddo che si espande da nord verso sud e taglia in due...

Forte temporale su Bari : salvato pescatore vicino lungomare : Il maltempo sta colpendo come da previsione la Puglia, dove non mancano disagi e criticità in varie zone della regione. Un Forte temporale ha colpito anche il capoluogo per gran parte della...

Maltempo Sicilia : Forte temporale causa frana ad Acireale - diversi evacuati : Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia, soprattutto nella giornata di ieri, hanno creato locali smottamenti e frane. Una decina di persone è stata fatta evacuare...

Maltempo - temporale a Firenze : Forte grandinata - disagi per la viabilità [VIDEO] : Un temporale, accompagnato da una intensa grandinata, si è abbattuto oggi, poco prima delle 13, su Firenze. L’ondata di Maltempo è durata circa mezz’ora, e ha creato disagi alla viabilità. temporale e grandinata a Firenze [VIDEO] L'articolo Maltempo, temporale a Firenze: forte grandinata, disagi per la viabilità [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : Forte temporale su Milano - verifiche e interventi in corso : forte temporale nelle scorse ore su Milano e hinterland: le intense precipitazioni hanno fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma, a parte numerosi interventi, al momento non si segnalano feriti, disagi della circolazione stradale o danni rilevanti. Il Lambro e il Seveso sono monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma in entrambi i casi sono “al di sotto della soglia ...

Maltempo a Ragusa - Forte temporale a Modica : Il Maltempo annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia è arrivato anche in provincia di Ragusa. forte temporale su Modica

Maltempo Toscana : Forte temporale scoperchia tetto di un palasport : Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E’ successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell’arrivo di ragazze che avevano l’allenamento di pallavolo. Alcuni ...

Forte temporale su Benevento : uomo ferito colpite da fulmine : Un intenso temporale pomeridiano ha colpito l'area di Benevento ieri, 25 Agosto. Il fenomeno è stato accompagnato da frequenti fulminazioni: una scarica elettrica ha colpito un uomo, che era uscito...

In Polonia un Forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti : In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che

Forte temporale in Piemonte : vento causa danni a Gozzano : TEMPORALI AL NORD | Come ampiamente previsto il Piemonte è stato colpito negli ultimi minuti da alcuni temporali, di cui uno di Forte entità. Quest'ultimo si è sviluppato tra torinese,...

Il Nowcasting di MeteoWeb : un temporale lascia il Friuli - Forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte : Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto Piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale. Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle ...

Previsioni meteo : Forte e persistente sequenza temporalesca su parte del Nord da lunedì [DETTAGLI E MAPPE] : Avevamo già evidenziato, in un contesto di circolazione prevalente sull’Italia all’insegna di un nuovo attacco dell’anticiclone subtropicale, che i settori alpini e prealpini si sarebbero trovati al margine della protezione anticiclonica e più esposti al flusso umido oceanico. Così sarà…! Giungono, infatti, ulteriori conferme dagli ultimissimi aggiornamenti. In particolare, a partire dalla giornata di lunedì, già in ...