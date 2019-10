Formula 1 | Marko incassa le critiche di Verstappen | “in Red Bull vogliamo piloti che non

Formula 1 - Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes : “nel 2020 colmeremo il gap di potenza” : Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit. photo4/Lapresse Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di ...

Formula 1 – Marko ci va giù pesantissimo : ancora un clamoroso affondo alla Ferrari dopo Sochi : Helmut Marko ancora durissimo contro la Ferrari dopo il Gp della Russia: le parole del consigliere Red Bull fanno fischiare le orecchie a Binotto e tutto il team di Maranello Helmut Marko sta facendo tanto discutere per le sue affermazioni contro la Ferrari dopo il Gp di Russia: il consigliere della Red Bull, proprietario del marchio Red Bull non le sta mandando a dire al team di Maranello ed è tornato a parlare della Rossa ai microfoni di ...

Formula 1 – Marko non cambia idea - il consiglio a Vettel è secco : “deve cambiare squadra” : Marko ha le idee chiare sulla situazione in Ferrari: il consulente della Red Bull convinto che Vettel debba cambiare team Situazione complicata in casa Ferrari: dopo le tre vittorie consecutive, con la doppietta di Leclerc a Spa e Monza ed il successo di Vettel a Singapore, il team di Maranello non è riuscito a far bene, ieri, anche in Russia. Un problema al motore ha impedito al tedesco della Ferrari di portare a termine la sua gara, ...

Formula 1 - Helmut Marko avverte la Ferrari : “prima o poi il box si spaccherà e noi vogliamo essere lì” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dell’equilibrio tra Vettel e Leclerc in casa Ferrari, sottolineando come prima o poi si spezzerà La Ferrari ha perso a Sochi un’occasione d’oro per centrare la quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale, cedendo l’intera posta alla Mercedes a causa di un guasto al motore di Sebastian Vettel. Un guaio che ha permesso a Hamilton di sfruttare anche la VSC a proprio ...

Formula 1 - Marko svela il problema della Red Bull : “le difficoltà avute a Singapore sono dovute al… simulatore” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dei problemi avuti da Verstappen e Albon a Singapore, svelandone il motivo La Red Bull si attendeva di lottare per la vittoria nel Gran Premio di Singapore, ma la realtà è stata molto diversa dalle aspettative. La Ferrari è tornata a piazzare una doppietta con Vettel davanti a Leclerc, lasciando solo le briciole ai propri avversari. Photo4/LaPresse Una piccola disfatta che Helmut Marko ha ...

Formula 1 - il sorprendente retroscena firmato Helmut Marko : “vi racconto quando ho detto no a Hamilton” : Il super consulente della Red Bull ha rivelato un clamoroso retroscena che vede come protagonista Lewis Hamilton Sono passati sette anni, ma Helmut Marko continua a mangiarsi le mani per quello che sarebbe potuto succedere e invece non è accaduto. Lewis Hamilton avrebbe potuto oggi guidare per la Red Bull, se solo il super consulente austriaco avesse risposto affermativamente alla chiamata del britannico. photo4/Lapresse Nel 2012 infatti ...