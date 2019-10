Foligno | uomo si barrica in una scuola | bambini evacuati

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Unsi èto questa mattina in unacomprensiva di una frazione di, dalla quale sono stati fatti subito evacuare i ragazzi. L'si trova ancora all'interno e chiede di poter parlare con un magistrato. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ma la situazione - si apprende dalla questura di Perugia - è ora sotto controllo e nessuno è rimasto ferito. L’non è armato Secondo la prima ricostruzione, l’si èto inizialmente con la figlia, minacciando di avere un ordigno. Gli alunni sono stati fatti subito allontanare e poco dopo anche la bambina è uscita dalla. Non sono chiari i motivi per i quali l'si siato nell'istituto. La polizia ha comunque accertato che con sé non ha né armi né ordigni.

