Fmi | una carbon tax per combattere il climate change

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Per il Fondo, tassare i combustibili fossili è lo strumento più efficace, se non l’unico, nella lotta al surriscaldamento globale. Ma va accompagnata dalla riduzione di altre tasse e misure di sostegno per i gruppi sociali più colpiti

