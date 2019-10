Flavio Briatore furibondo con Elisabetta Gregoraci | lo sfregio è pesantissimo E lui

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore si rivolge agli avvocati : "Vuole contenere le sue esuberanze" : Per la prima volta dalla loro separazione, i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore volgerebbero al peggio. Tanto che mister Billionaire, rivela Oggi, si sarebbe rivolto al suo legale, furibondo per gli atteggiamenti inquieti della Gregoraci nei confronti del figlio. Di cosa si parla? P

Caso Force Blue - prescrizione per Flavio Briatore e altri tre imputati. Yacht confiscato : prescrizione del reato, ma confisca della barca. Si conclude così in appello a Genova il Caso, passato anche da un verdetto della Cassazione, dello Yacht Force Blue. L’imprenditore Flavio Briatore e altre tre persone sono state prosciolte per “intervenuta prescrizione”. Il processo in secondo grado, con la condanna a 18 mesi per Briatore, era stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza. I ...

Flavio Briatore : "Questa doppietta della Ferrari fa bene alla Formula 1" : Elogia la Ferrari Flavio Briatore. "La vittoria della rosse rivitalizza tutta la Formula Uno anche se non credo che ci sia la possibilità di vincere il mondiale, questa doppietta Ferrari fa un gran bene". L'ex team manager di benetton e Renault al terzo successo consecutivo del cavallino in stagione

Flavio Briatore - bordata al M5s : "Vivono solo per tenersi la poltrona" : "Non hanno un piano B, oltre alla politica. Cercheranno in tutti i modi di rimanere lì". Flavio Briatore non ha alcun dubbio sul fatto che i Cinque stelle faranno il possibile per tenersi la poltrona. "Prima chi faceva politica aveva anche un lavoro. Ora chi fa politica ha solo questo lavoro... Vivo

Flavio Briatore a Palermo - il suo mega yatch a Mondello : Il milionario Flavio Briatore a Palermo? Forse. Di certo c’è che il suon mega yatch era a Mondello. E sono in tanti a giurare di aver visto il milionario a bordo del suo Force Blu a largo di Mondello. Flavio Briatore sarebbe stato avvistato nel bellissimo mare palermitano in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci. E a a Mondello è stata una matti ma movimentata dove è giunta una moltitudine di ...

Flavio Briatore : "Pago poco? Voi non lavorate e pensate al reddito di cittadinanza anziché darvi da fare" : Flavio Briatore non ci sta. L’imprenditore ha deciso di rispondere alle polemiche scatenate dall’annuncio di offerta lavoro per un posto da economo presso il suo Cipriani Montecarlo, con uno stipendio base di 2mila euro netti al mese. Troppo pochi secondo il giudizio di alcuni e sui social sono piovute le critiche.Di qui la replica. “Dopo due giorni abbiamo selezionato 400 curriculum per il ruolo di Economo presso Cipriani ...

Flavio Briatore contro l'intesa M5SPd : Venderebbero mamma e papà per il potere : In un post pubblicato su Instagram, l'imprenditore si è scagliato contro il governo Conte bis che sta per nascere. Lo scorso martedì è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E nella giornata di mercoledì le due forze politiche rappresentate da M5S e Pd hanno comunicato al Colle di aver trovato tra loro l'intesa, per la nascita di un nuovo esecutivo. Ad avere le idee chiare sul ...

Flavio Briatore offre lavoro a Montecarlo ma l’annuncio sui social scatena le polemiche : “Stipendio troppo basso” : Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Facebook un annuncio di lavoro del lussuoso hotel Cipriani di Montecarlo, che cerca “un economo serio da affiancare allo Chef e al management di per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino”, come si legge nell’annuncio pubblicato dall’imprenditore. Subito però è scoppiata la polemica nei commenti: sotto accusa c’è ...

Flavio Briatore cerca economo per Cipriani Montecarlo - ma è polemica su stipendio : L'imprenditore Flavio Briatore ha pubblicato un annuncio sulla propria bacheca Facebook con il quale cerca un economo per il ristorante Cipriani di Montecarlo. La paga: 2000 euro al mese (netti) ha scatenato la polemica. “Cipriani, now is hiring", si potrebbe leggere sul cartello di qualche società americana pronta ad assumere. La nota catena di ristoranti e club di lusso, infatti, sta cercando un economo: "Serio da affiancare allo ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - di nuovo inseme per il primo giorno di scuola di Nathan Falco : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno accompagnato insieme il loro Nathan Falco al primo giorno di scuola. Nathan infatti, di 9 anni, studia in una scuola di Montecarlo, dove le lezioni riprendono a fine agosto. "primo giorno di scuola, inizia un nuovo anno scolastico…metticela tutta, studia

Flavio Briatore ancora contro la Puglia : "Robe da pazzi. Mandano via yacht con turisti facoltosi" : “Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli Mandano via le barche con importanti turisti a bordo”. Flavio Briatore torna sul suo profilo Instagram ad attaccare il Salento: motivo della critica, questa volta, la decisione della Capitaneria di Porto di Gallipoli di rifiutare l’accesso nell’area portuale di un tender (piccola imbarcazione che permette ai passeggeri di raggiungere la riva) appartenente a un lussuoso ...

Flavio Briatore innamorato : vorrebbe risposare Elisabetta Gregoraci - ma lei non vuole : Flavio Briatore sarebbe deciso a risposare Elisabetta Gregoraci a due anni dalla rottura ufficiale del loro matrimonio. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che raccoglie anche la risposta della showgirl, di parere diverso da quello dell'ex marito. Briatore risposerebbe la Gregoraci: lei frena Secondo il magazine Oggi, Flavio Briatore sarebbe di nuovo innamorato. Un amore verace e ormai venuto alla luce del sole di Capri, in cui gli sguardi ...