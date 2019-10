Fisco | il modello Usa | dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma anche nomi e cognomi degli arrestati, condanne ricevute, multe da pagare allo Stato. Una lista dettagliata che non fa sconti a nessuno, e che può avere anche un effetto deterrente. Al suo interno c’è di tutto: da Alphons Iacobelli,Fca a Detroit condannato a 5 anni e mezzo di prigione per evasione fiscale e per aver tentato di corrompere alti funzionari del sindacato dei lavoratori; fino all’ex “portavoce” di Alphabay, il mercato nero ...

