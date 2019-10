Fisco | concluso primo sciopero commercialisti | resta stato agitazione

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) –ildeicheno comunque indi. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec, Unico. “Ringraziamo le colleghe e i colleghi che hanno aderito e dato il loro supporto al nostrodi categoria, l’ampia partecipazione è andata ben oltre le più rosee aspettative. La condivisione è un elemento fondamentale delle azioni collettive, indispensabile per il loro successo”, sottolineano. “Ma non ci fermiamo qui: se infatti abbiamo raggiunto un’attenzione da parte dei media e della stampa senza precedenti nei confronti delle tematiche della nostra categoria, il pieno rispetto della nostra professione rimane il nostro obiettivo”, rilevano.“Non sospendiamo lodie siamo pronti a nuove ...

