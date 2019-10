Fisco : A. Entrate - ‘piano prevede 9 mld gettito da ruoli nel 2019’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Il piano operativo per l’esercizio 2019 “è stato predisposto in modo tale da garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione di riscossione, con l’intento di ottenere volumi di riscossione da ruoli non inferiore a 9 miliardi di euro”. Lo ricorda il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nell’audizione della commissione Finanze della ...

Fisco - il modello Usa : dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune - i nomi dei grandi evasori nel report delle Entrate : Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle Entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma ...

Scadenze Fiscali Ottobre 2019 : calendario Fisco - versamenti previdenziali - PDF Agenzia delle Entrate : Oggi scopriremo quali sono le Scadenze Fiscali previste ad Ottobre 2019 e vi presenteremo il calendario fiscale e dei versamenti previdenziali del mese in corso: è importante rispettare le Scadenze previste dal momento che dimenticanze e ritardi possono essere sanzionati in maniera consistente dall’Agenzia delle Entrate. Online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su altri portali dedicati a contribuzione e previdenza, è possibile ...

Fisco - Mef : entrate +1% in sette mesi : 21.20 Salgono le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi dell'anno: nel complesso - comunica il Mef - si evidenzia un aumento dell'1,0% (+3.901 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il dato - spiega il ministero dell'Economia - tiene conto dell'aumento dello 0,5% (+1,417 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell'1,8% (+2.484 milioni di euro).

Fisco : in primi 7 mesi entrate tributarie e contributive +1% : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi dell’anno evidenziano nel complesso un aumento dell’ 1% (+ 3.901 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene conto dell’aumento dello 0,5% (+1.417 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell’1,8% (+2.484 milioni di euro). Lo rende ...

Fisco : Ag. Entrate - attenzione ai nuovi tentativi di phishing via mail : Roma, 13 set. (AdnKronos) – attenzione alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. Negli ultimi giorni sono state infatti segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi, non legati in alcun modo all’Agenzia. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate in un comunicato.I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato ...