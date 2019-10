Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Dal lancio di EA SPORTS20 su EA Access e Origin Access oltre diecidi videosi sono già sfidati nei più prestigiosi stadi del mondo e nei campetti urbani sparsi in giro per le città di tutto il pianeta, infrangendo ogni precedente traguardo. Perre questi numeri straordinari, coloro che scenderanno in campo in20 riceveranno 8.000 Volta Coins** per personalizzare il proprio avatar ed esprimere il proprio stile con i nuovissimi accessori disponibili in VOLTA Drop. Inoltre, nella modalità VOLTA Football, i videopotranno partecipare alla Squad Building Challenge per ottenere ricompense in-game.EA SPORTScontinua ad essere il videogioco sportivo più giocato al mondo:20 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Leggi altro...

Eurogamer_it : FIFA 20 celebra i 10 milioni di giocatori - ultimateteamit : *NEW* #FIFA20 #FUT #FUT20 EA Sports celebra i 10 milioni di giocatori - SerialGamerITA : FIFA 20: EA Sports celebra i dieci milioni di giocatori con un infografica ed un regalo su Volta Football -