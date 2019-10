Fermi tutti | lo Snapdragon 865 di Qualcomm potrebbe arrivare già il mese prossimo

Conte d'accordo a tasse su merendine e bibite gassate - Di Maio : 'Fermi tutti' : Piccolo botta e risposta all'interno del governo. Nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte aveva parlato della possibilità di istituire una tassa sulle merendine e sulle bibite gassate, e anche sui voli aerei. Le parole del premier, pronunciate in occasione di Atreju, la festa di Fratelli D'Italia che si tiene ogni anno a Roma, hanno scatenato però la risposta del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha sottolineato come la priorità ...

Concorsi Pubblici per inFermieri a Bologna e Albenga : tutti i bandi con scadenza settembre : Oggi concentreremo la nostra attenzione sui bandi di Concorsi Pubblici, attualmente attivi per la posizione di infermieri. Dopo avervi elencato i requisiti per accedere ai bandi per psicologi e Polizia Municipale, andiamo a vedere insieme tutte le informazioni per poter partecipare a queste nuove opportunità lavorative. Bando per infermieri: come inviare la propria candidatura Il primo concorso pubblico per infermieri è stato indetto ...

InFermieri furbetti a Napoli - tutti al lavoro nel nuovo ospedale : Una sala operatoria bloccata lunedì scorso all'ospedale del Mare perché mancano gli Infermieri, tre in malattia e altri che chiedono l'ausilio del ferrista per operare a cui...