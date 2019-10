Fatebenefratelli | ecco lo smartwatch che controlla il cuore

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Niente piu’ scuse, timori o impegni, sabato e domenica sara’ possibile svolgere una visita lampo all’ospedaledell’isola tiberina per individuare la presenza di aritmie cardiache. Grazie all’iniziativa “Stop ictus, ascolta il ritmo del!”, presentata questa mattina presso lo storico ospedale teverino, i cittadini over65 potranno effettuare gratuitamente uno screening del battito cardiaco, semplicemente infilando al polso uno. Sara’ cosi’ possibile individuare la presenza di eventuali fibrillazioni atriali in corso, la piu’ comune aritmia cardiaca in grado di “comportare rischi importanti, come l’ictus celebrale o embolie periferiche”, come spiega Stefano Bianchi, direttore dell’unita’ di cardiologia dell’ospedale ...

