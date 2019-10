Fantascienza italiana | si può uscire dal ghetto?

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) C’è una metafora che da sempre, accompagna lascritta da autori italiani: “il”. Soprattutto in passato, gli scrittori italiani hanno fatto parte di una comunità autoreferenziale, in cui si incensava il collega che si riteneva amico e si litigava con altri autori, appartenenti ad altri gruppi. Questo atteggiamento non ha certo posto le basi né per invogliare la critica ufficiale a prendere in considerazione le opere né per allargare il numero di lettori. Qualcuno potrebbe citare il nome di Valerio Evangelisti come esempio di un autore che è riuscito addal, ad aver pubblicato con un grande editore (Mondadori) e a vendere perfino all’estero. Ma è davvero così? Sì e no. È vero che Evangelisti ha vinto il Premio Urania nel 1994, ma è anche vero che la narrativa dell’autore bolognese – Eymerich in particolare, il suo personaggio più famoso – non ...

