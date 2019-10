False fatture | Chiavelli | “Napoli estraneo Facciamo firmare dichiarazione di trasparenza”

Fatture False - condannati i genitori di Renzi. Tiziano : non mi arrendo : Fabrizio Boschi Un anno e 9 mesi in primo grado ai due imprenditori. Il ruolo di mediatore di Lotti Tra Matteo Renzi e i magistrati di Firenze non è mai corso buon sangue. Ora che babbo Tiziano e mamma Laura, sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), è guerra aperta. Giorni fa il leader di Italia viva aveva attaccato la procura di Firenze sull'ipotesi che Silvio Berlusconi fosse responsabile pure delle stragi mafiose o ...

Fatture False - condannati i Renzi : Angelo Scarano Il padre dell'ex premier, Tiziano Renzi, e la moglie sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi. Due anni per Dagostino Un anno e nove mesi. È questa la condanna inflitta in primo grado a Tiziano Renzi e Laura Bovoli nel processo di per le Fatture false. Con i genitori dell'ex premier è stato condannato anche l'imprenditore Luigi Dagostino a due anni. Sostanzialmente è stata accolta la richiesta del pm Christine Von ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati : 1 anno e 9 mesi per fatture False : Una stangata giudiziaria sulla famiglia Renzi. Condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, e condanna a due anni per Luigi Dagostino. È questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Firenze

