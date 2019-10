Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si avvia alla conclusione il realityIsland Vip 2. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata alle ore 21:20 circa su Canale 5. Per le ultime coppie rimaste sarà tempo di incontrarsi alper prendere una decisione finale: continuare la loro vitao interrompere le loro strade. Come finirà il viaggio nei sentimenti delle coppie formate daBelli, Gabriele e Silvia?, lo scenario La penultima puntata è finita coldi confronto in corso tra. Solo lunedì prossimo, si scoprirà come è andata a finire tra i due. Nel web però trapelano alcuni rumors sullo scenario della coppia. Gabriele Parpiglia su Instagram ha postato un messaggio da cui si intuisce che i due si sarebbero lasciati. Questo uno stralcio del messaggio scritto dal giornalista e autore di diversi programmi ...

Pavelina89 : Falò finali a Temptation: Serena e Pago in crisi, Alex e Delia fotografati insieme - fabiopastrello : La Lolinga in coda per il veterinario scruta l‘orizzonte per vedere quanto é lontano lunedì prossimo. Non può aspet… - patrickoehen : Ma i falò finali alle 3 a.m.? Che due coglioni #TemptationIsland -