F1 | GP Giappone 2019 | il tifone Hagibis potrebbe cambiare il programma a Suzuka

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Andare a podio è il mio obiettivo - lo slittamento delle qualifiche non sarà un problema” : L’olandese Max Verstappen è pronto per affrontare la sfida del GP del Giappone, prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka le aspettative dell’orange sono di far bene, visto e considerato che la sua Red Bull è spinta dal motore Honda. La casa Giapponese vorrà mettersi in mostra nell’appuntamento di casa e dunque le aspettative sono piuttosto importanti per questo round. Non è un caso che la scuderia ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Tutto risolto dopo Sochi - anche se con Seb non ho parlato…” : Charles Leclerc è pronto e carico in vista del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana di Suzuka. Il monegasco è reduce da due vere e proprie beffe tra Singapore e Sochi, per motivi differenti, e ha enorme voglia di rifarsi e, contemporaneamente proseguire nella sua incredibile striscia di pole position, giunta a quota 4 in Russia. ...

F1 - GP Giappone 2019 : il calendario del fine settimana. Orari - tv - streaming - programma TV8 e Sky : Comincia domani con la prima giornata di prove libere il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si corre sullo storico tracciato di Suzuka, estremamente selettivo ed impegnativo per i piloti e per la competitività delle varie vetture grazie ad una sezione di curve di medio-alta velocità e ad una serie di lunghi rettilinei che richiedono un set-up molto ...

F1 - GP Giappone 2019 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Suzuka : Siamo giunti al 17esimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il Circus vola in Giappone per il Gran Premio di Suzuka, una tappa imprescindibile del calendario, su una delle piste più belle e indicative del lotto. Siamo ormai alla conclusione dell’annata, per cui gli spunti di interesse non mancheranno. Andiamo a scoprire i più interessanti. 1 Lewis Hamilton vincerà ancora e chiuderà i conti a livello di titolo? Lewis Hamilton ...

La Formula 1 torna in azione con il GP del Giappone, diciassettesimo round del Mondiale 2019, in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Si comincia domani, giovedì, alle 7.00, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa: protagonisti Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Max

F1 - GP Giappone 2019 : la Mercedes si presenta con un nuovo pacchetto aerodinamico a Suzuka : Il Mondiale di F1 2019 torna protagonista in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka. I team dovranno essere pronti a ogni evenienza perché il meteo previsto non promette nulla di buono, visto che nella zona asiatica si sta abbattendo il tifone tropicale Hagibis. La Mercedes, reduce dalla doppietta di Sochi (Russia), vuol far valere la propria superiorità nell’appuntamento nipponico, a prescindere dalle condizioni climatiche incontrate. ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina - Russia e Giappone appaiate dopo quattro rotazioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Si riparte col 14.225 al ferro. 15.45 Tra poco la quinta rotazione con Cina e Russia alle parallele, Giappone alla sbarra. 15.42 La classifica dopo quattro rotazioni: Cina al comando con 174.481 tallonata da Giappone (174.037) e Russia (173.829). Che battaglia per l’oro. 15.40 Tanigawa si difende con un positivo 14.366 alle parallele. 15.30 Kamoto non riesce a essere super come il ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Battaglia per l’oro : Russia contro Cina e Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi mercoledì 9 ottobre si disputa la Finale a squadre maschile. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andrà in scena una serratissima Battaglia per la conquista della medaglia d’oro, si preannuncia un bellissimo spettacolo e una gara molto incerta ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : battaglia titanica tra gli uomini. Russia - Cina e Giappone per il titolo a squadre : Russia, Cina o Giappone: chi vincerà la Finale a squadre maschile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica? Si preannuncia una lotta serratissima tra queste tre squadre che oggi pomeriggio (a partire dalle ore 13.45) si daranno battaglia per la conquista dell’ambita medaglia d’oro nella gara regina, quella che valuta la bontà di un intero movimento e che premia la migliore Nazione in circolazione. La Russia si è imposta nel turno ...

F1 - GP Giappone 2019 : Ferrari all’esame Suzuka. Una pista storicamente ostica che dirà molto sui progressi della SF90 : Prima del via dl campionato la Ferrari aveva cerchiato diverse piste con un pennarello rosso: Bahrein, Canada, Spa e Monza. In quelle occasioni sapeva perfettamente che la SF90 avrebbe potuto fare bene. Due successi sfiorati tra Sakhir e Montreal, e due vittorie vere e proprie tra Belgio e Italia. Questo il risultato di quei “circoletti”. In altre quattro piste, invece, il colore non era rosso, bensì nero. Si trattava di Le ...

F1 in tv - GP Giappone 2019 : orari e programma su Sky e TV8 : Il diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1 2019 sta per prendere vita in Giappone sulla pista di Suzuka. Mercedes arriva in estremo oriente completamente galvanizzata dalla doppietta un po’ fortunosa arrivata in Russia e consapevole di essere imbattuta qui da 5 stagioni. Al contrario Ferrari cercherà di rialzare la testa dopo il disastro tra strategia e affidabilità che ha vanificato a Sochi la quarta vittoria consecutiva ed è ...

F1 - GP Giappone 2019 : i precedenti e tutte le vittorie della Ferrari. Ultimo successo con Schumacher nel 2004 : Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Suzuka da venerdì 11 a domenica 13 ottobre per il Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesimo e quintUltimo round della stagione. Quest’anno va in scena la 35esima edizione del Gran Premio nipponico valevole per il Campionato Mondiale di Formula 1, potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato costruttori alla Mercedes con quattro gare d’anticipo. La Ferrari è staccata di ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Un circuito impegnativo e un test probante per la Ferrari” : Il monegasco Charles Leclerc è pronto nuovamente a salire nella sua Ferrari e a lanciare il guanto di sfida ai suoi rivali nel Mondiale 2019 di F1. Il pilota del momento, vincitore a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) e autore di quattro pole position consecutive (sei in totale), ha voglia di arricchire il proprio tesoretto, puntando al round di Suzuka (Giappone). Su questa pista la Rossa va a caccia di conferme dopo gli oggettivi miglioramenti ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “Adoro questa pista - sarà una gara complicata per il meteo” : Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel non vede l’ora di calarsi nell’abitacolo della SF90 e di girare a Suzuka (Giappone), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1. La pista Giapponese è quella preferita dal tedesco, che su questo layout sogna di portare a due i successi stagionali, dopo il trionfo a Singapore. In Russia, l’epilogo è stato amaro: un ritiro per un problema tecnico, dopo una prestazione da ...