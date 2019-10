Ex pilota di rally muore all’improvviso a 54 anni | Marco Bonvicini era guarito dalla

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) 54, viveva a Rondinara di Scandiano (provincia di Reggio Emilia) con i genitori. Ad ucciderlo sarebbe stata un'ischemia. La data del funerale non è ancora stata fissata in attesa dell’autopsia. Bonvincini aveva gareggiato sulle strade di mezza Italia, sia come, sia come navigatore.

iltornante : Due gare in un solo weekend per la giovane pilota e un’unica corsa per vincere la vita. - Stefano_Stix : RT @rallyssimo: Esclusiva con il pilota ligure Paolo Benvenuti che ci ha raccontato il suo rapporto coi rally... - AlessandroCermi : @chia_vistello Era pilota di Rally, sa adattarsi alle auto... -