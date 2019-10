Europa Verde | a Milano il festival ECOlogica | un banco di prova per la nostra finanziaria

Onda verde in Europa - non in ItaliaMa Conte si intesta la svolta green : L'Onda verde travolge l'Europa. Le proteste di Greta hanno acceso i riflettori su una tendenza politica che sembra inarrestabile. Ma non in Italia, dove Conte prova a rianimare la svolta green Segui su affaritaliani.it

Il treno verde d'Europa e il ruolo dell'Italia : Priorità assoluta ad un’emergenza globale su scala europea, quella del global warming e degli effetti devastanti del clima sul nostro sofferente Pianeta. Si può sintetizzare così la neonata Commissione Europea targata Ursula von der Leyen.La nuova presidente è stata di parola, e la svolta verde da lei preannunciata nel discorso al Parlamento Europeo non si è rivelata semplicemente ...

"Con la fine del governo gialloverde l'Italia torna in Europa" dice Sassoli : Un governo deve lavorare con collegialità. L'azione del Pd per rilanciare le politiche europee è una grande opportunità. Il Pd sta facendo sul serio. Pd e M5S sono stati molto coraggiosi. Per tutti adesso l'obiettivo è quello di riaprire il cantiere europeo”. È un passo dell'intervista che il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano in edicola. Ma la priorità, tuttavia, restano i migranti e i bilanci. ...

Europa League - il Wolfsberger è troppo…verde : gli avversari della Roma costretti a cambiare stadio [VIDEO] : Ultimamente il calcio e l’ambiente si sono avvicinati sempre di più. Tante le iniziative per salvaguardare il nostro pianeta, messe in atto dai club di tutto il mondo. Il Wolfsberger, squadra austriaca avversaria della Roma nei gironi di Europa League, sembra aver esagerato. Il Wörthersee-stadion di Klagenfurt, impianto di casa, non sarà disponibile a causa dei troppi…alberi. L’Austria Klagenfurt, proprietaria dell’impianto che ...