Europa e innovazione tecnologica | Berlusconi incontra Orban

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La situazione politica italiana e i principali temi di politica internazionale sono stati al centro dell'incontro di stasera, a palazzo Grazioli, tra Silvioe Viktor. Nel corso del colloquio, riferisce una nota azzurra, ''sono stati anche affrontati i temi economici e in particolare, il ruolo che l'può avere sulle imprese per favorire la crescita''. All'incontro era presente anche Antonio Tajani, numero due di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo. Il Cav "si è soffermato sull'importanza della diplomazia economica per rafforzare le relazioni tra Roma e Budapest''. Il premier ungherese ha ricordato la ''presenza di numerose imprese italiane in Ungheria ed ha espresso l'auspicio che altri possano insediarsi nel Paese''. I due leader ''hanno anche parlato del futuro dell'Ue alla luce del rinnovo delle cariche istituzionali e della ...

