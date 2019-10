Eurogames | quarta puntata del 10 ottobre 2019 | vince la Germania

Fonte : blogo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ecco i risultati delladi '': Il primo gioco La regata delle zucche è vinta dall'Italia con 6 punti, laa 5 punti, la Spagna a 4 punti, la Grecia a 3 punti, la Russia a 2 punti, infine la Polonia a 1 punto. Italia,e Grecia hanno giocato il jolly, quindi nella classifica aggiornata balzano rispettivamente 12 punti, 10 e 6 punti. Nel secondo gioco La tempesta è vinta ancora dall'Italia con 6 punti (+6 dei precedenti arriva a 18), laa 5 (15 punti totali), la Polonia 4 punti (5 punti totali), Spagna 3 punti (7 punti totali), Russia 2 (4 punti totali), Grecia 1 (7 punti totali) Nel terzo gioco Il pallodromo la vittoria va alla Russia con 12 punti, segue l'Italia a 10 punti, terzo posto per la Polonia con 8 punti, penultimo posto pari merito sia per lache per la Spagna con 6 punti e infine la Grecia a 2 punti. Nella ...

