Euro2021 under 21, Irlanda-Italia 0-0

Sofferto pareggio per l'21 in. A Dublino finisce 0-0 un match scorbutico mal diretto dal tedesco Stegemann. I verdi di casa venivano da 3 vittorie in 3 gare. Per gli azzurrini bene così dopo successo con Lussemburgopericolosa in avvio con Scamacca e Pinamonti,poi Carnesecchi si oppone a Parrott e Ronan. Frattesi alto. Parapiglia dopo una spinta di Ronan a Tonali, solo giallo. Dentro Kean e Cutrone alla ripresa ma lo juventino al 64' si fa espellere per uno schiaffo a Parrot,cacciato per doppia ammonizione.(Di giovedì 10 ottobre 2019)