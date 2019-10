Esperanto | il calcio che racconta il mondo tra le vie di Milano dal 5 al 26 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)– Fenomeni, Minoranze & Rivoluzioni è una mostra fotografica sperimentale itinerante e multimediale, attiva anel mese di. Un'operazione di street art ideata da Offside Festival Italia per dimostrare come ilpossa essere un linguaggio universale. Dove si può andare a vedere? Non esiste un museo o una mostra, le opere sono esposte in giro per, affisse sui muri tra le vie e i vicoli della metropoli. Ma c’è chi fa sapere di aver trovato una composizione anche a Torino, dentro una libreria. Questo è il fascino della mostra: un progetto artistico attivo solo dal 5al 26, ma senza che nessuno sappia di preciso dove visionare tutte le opere facenti parte di questa rassegna. Si tratta di otto composizioni diverse cheno otto storie nelle quali ilè diventato protagonista nelin cui viviamo e per questo ...