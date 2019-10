Errol Spence Jr si schianta con la Ferrari | il pugile ricoverato in gravi condizioni

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Grave incidente stradale per ilJr. L'atleta statunitense classe 1990 si è reso protagonista di un violento schianto con la sua lussuosissimabianca. Detentore del titolo mondiale IBF dei pesi welter dal 2017 e soprannominato "The Truth" ("La verità"),è stato sbalzato fuori dall'abitacolo del suo bolide che si è ribaltato a più riprese. Al momento è in terapia intensiva, in, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

ilpost : Il pugile statunitense Errol Spence si è ferito gravemente in un incidente d’auto - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Errol Spence Jr si ribalta con la #Ferrari: il pugile campione del mondo è in gravi condizioni - teresacapitanio : RT @leggoit: Errol Spence Jr si ribalta con la #Ferrari: il pugile campione del mondo è in gravi condizioni -