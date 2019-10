“Ero così” Baby Taylor Mega | la foto da bambina | che cambiamento

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In questi giorniè tornata a far parlare di sé per il triangolo amoroso formato con Giorgia Caldarulo e l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte. Un gossip che, secondo Alan Fiordelmondo sarebbe stato architettato solo per farsi pubblicità. A Pomeriggio 5 ilgrafo si è scagliato contro Giorgia. “Questa è una situazione surreale, è tutto finto. – ha detto – A parte lepubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altresu altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia”. ”Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita. Ti sei dimenticata Giorgia quella buffonata che hai organizzato con Cameron Dallas? Ridicola. Tu non sei lesbica, sei lesbica per interesse. Questo servizio è un servizio finto, finto, finto! Giorgia sfilati da ...

elevenshearts : A malapena mi amo/amano in questa vita figuriamoci se ero così tanto amata nella scorsa lol (Non cito il tweet per… - LaRobiErre : @LaZebraAPuah @beatrix_bix @Twitter Ieri ero così incazzata, e non trovavo le parole. Oggi leggo voi, e non importa… - cyanheaven : @hangyuI_twt ma poi sono loro quelli che sì.... hanno ballato .... grindato....... ero così ?????? -