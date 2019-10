Ergastolo della patente | una sentenza storica che fa giustizia

Omicidio stradale - Ergastolo della patente a carabiniere che provocò incidente con l’auto di servizio : ergastolo della patente. È la pena accessoria inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Livio Cristofano, nell’ambito di un procedimento che si è concluso con un patteggiamento ad un anno e 6 mesi. Imputato di Omicidio stradale un maresciallo dei carabinieri che, alla guida di una “autovettura di servizio” causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì Nicolò Luckenbach, videomaker e fotografo ...

Ergastolo : Ermini - ‘Cedu? Csm non si occupa del merito della giurisdizione’ : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Il Csm non si occupa del merito della giurisdizione, questo è compito del legislatore al quale viene demandata qualsiasi decisione”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini parlando della decisione della Cedu sull’Ergastolo ostativo, a margine dell’inaugurazione del Tribunale di Marsala (Trapani).L'articolo Ergastolo: Ermini, ‘Cedu? Csm non si occupa ...

Ergastolo duro - dai boss mafiosi ai terroristi : gli effetti della sentenza della Corte europea : Vivono in «aree riservate», blocchi del carcere organizzati in modo da rendere impossibile qualsiasi contatto con altri detenuti. Perché secondo alcuni, un'occhiata fuggevole...

Ergastolo ostativo - Bonafede : “È strumento fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro la sentenza della Cedu” : “Non condividiamo” la decisione della Cedu e “faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e le ragioni di una scelta che lo Stato ha fatto, tanti anni fa, stabilendo che una persona può accedere anche ai benefici, a condizione però che collabori con la giustizia”. A dirlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a proposito della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ...

La Cedu - l’Ergastolo ostativo e la funzione rieducativa della pena : Roma. Nino Di Matteo, pubblico ministero della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è sconcertato e lo dice al Fatto quotidiano: “L’unica vera preoccupazione per i mafiosi è l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici”. Stessa linea di Al

Tre membri della famiglia Spada di Ostia sono stati condannati all’Ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma : La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo in primo grado Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada e ha riconosciuto come associazione mafiosa la famiglia di cui fanno parte, il cosiddetto “clan Spada” di Ostia, i cui componenti in passato erano stati

Sara - Ergastolo confermato per l’ex Paduano : recepita l’indicazione della Cassazione sul reato di stalking : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio