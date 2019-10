Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (AdnKronos) – Per la sezione Giovani Talenti dall’Africa, istituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, ilo è stato assegnato a Emmanuel Kweinor Tetteh della Durban University of Technology e Madina Mahmoud della American University del Cairo. La proposta di Tetteh riguarda la valutazione di un processo che integra l’impiego di foto-catalizzatori innovativi con sistemi di trattamento biologico delle acque reflue e, al contempo, convertire la CO2 in combustibili. Il lavoro di Mahmoud è invece focalizzato sulla preparazione di membrane innovative per il trattamento delle acque di produzione.Per ilo Giovanetore dell’Anno, che ogni annoa duetori under 30 che hanno conseguito il dottorato diin università italiane, i riconoscimenti sono statia ...

TV7Benevento : Eni: assegnati oggi al Quirinale gli 'Award 2019', i premi a ricerca e innovazione (2)... - TV7Benevento : Eni: assegnati oggi al Quirinale gli 'Award 2019', i premi a ricerca e innovazione... - Affaritaliani : Eni Award 2019: assegnati i premi alla ricerca e all'innovazione nell'energia -