Energia | Ef Solare Italia | con storage benefici potenziali per 2 | 6 mld in 10 anni

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) – In un’ipotesi di totale ottimizzazione della gestione degliraggiungere gli obiettivi di diffusione al 2030 previsti dal Pniec porterebbeai consumatori per 2,6 miliardi di euro grazie alla riduzione del Pun medio determinata dal time-shifting della produzione rinnovabile. Il dato è contenuto nello studio ‘: overview, regolazione e business plan in’, a cura di Elemens e realizzato per Ef, il primo operatore di fotovoltaico del Paese. La ricerca ha analizzato a livello tecnico, economico e regolatorio l’utilizzo deglielettrochimici al litio su impianti fotovoltaici utility scale per la partecipazione al mercatono dell’e dei servizi di dispacciamento. Conferma il ruolo fondamentale dei sistemi di accumulo per la realizzazione della ...

