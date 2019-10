È successo dopo il coro osceno dei tifosi del Napoli Ora Diletta Leotta commenta il

Sampdoria : il dopo Di Francesco si complica - Pioli tra i nomi dei possibili successori : La Sampdoria e Di Francesco si separeranno. Manca solo l’ufficialità per suggellare la fine di un matrimonio che è durato pochissimo ed è stato un totale fallimento. I blucerchiati sono ultimi in classifica con una sola vittoria, sei sconfitte in sette partite e la peggior difesa della serie A (16 gol subiti). I numeri inchiodano l’ex allenatore della Roma, ma non sono solo quelli a mettere fine all’avventura genovese del tecnico. La squadra è ...

Un film di Peaky Blinders dopo il successo della serie? Per Steven Knight è possibile - ma dipende dai fan : La quinta stagione è appena arrivata su Netflix, ma si pensa già al futuro: la famiglia Shelby sbarcherà al cinema con un film di Peaky Blinders? Grazie a un fan base solido, la serie creata da Steven Knight ha da sempre ricevuto il plauso dalla critica, e il nuovo ciclo di episodi è definito il migliore realizzato finora. Tra le new entry del cast c'è sicuramente Anya Taylor-Joy (attrice rivelazione nel 2015 grazie all'horror The Witch), che ...

Milano - la mamma di Luca - 20 anni - finito in coma dopo una festa : 'Diteci cos'è successo' : 'Diteci cosa è successo a Luca'. Non si dà pace la mamma del ventenne originario di Rho, ma residente a Lainate, finito in coma a fine luglio dopo una festa di compleanno tra amici a Nerviano (a pochi km da Milano). Il ragazzo è rimasto invalido e sta affrontando un delicato percorso di recupero psicologico. Gli inquirenti hanno stabilito che i traumi, gravissimi, riportati dal giovane non sono però compatibili con una semplice caduta (come ...

Ilary Blasi - per lei brutte notizie. È successo dopo l’ultima apparizione in tv : brutte notizie per Ilary Blasi: il suo Eurogames non convince il pubblico. Il programma che riprende il format del vecchio “Giochi senza frontiere” che la signora Totti conduce insieme ad Alvin non piace. E perde pubblico. Nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre 2019, a guardare Eurogames erano solo 2 milioni netti di spettatori. Certo, c’è da dire che su Italia Uno andava in onda la seconda puntata de Le Iene che vedeva il debutto del ...

Volley - Gianlorenzo Blengini dopo il successo contro l’Argentina : “Soddisfatto di come è maturata questa vittoria” : Finalmente è arrivato il primo successo della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Volley in corso di svolgimento in Giappone. A Fukuoka gli uomini di Gianlorenzo Blengini si sono imposti contro l’Argentina in rimonta (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10), mettendo in evidenza importanti qualità e determinazione. Si chiedeva una risposta di carattere e questa è arrivata nel match, anche grazie ad alcuni accorgimenti tattici del ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi : è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco cosa dice : Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho ...

Ciro e Federica - l’amore dopo Temptation Island Vip : cosa è successo : Temptation Island Vip, Ciro e Federica dopo il programma: ultime news sulla coppia Ciro e Federica sono stati i primi a lasciare la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il simpatico Petrone ha infatti violato una delle principali regole del programma e per questo sono stati ‘espulsi’. A causa della mancanza, il ragazzo ha inaspettatamente […] L'articolo Ciro e Federica, l’amore dopo Temptation Island Vip: cosa è ...

Anna Pettinelli e la single Cecilia Zagarrigo : è successo dopo Temptation Island Vip : dopo Temptation Island Vip e dopo il falò – finora il più chiacchierato – è tempo di confronto per Anna Pettinelli, Stefano Macchi e la single Cecilia Zagarrigo, che ha messo in crisi il loro rapporto. Ma non l’ha scalfito: nonostante la furia di lei, la coppia è uscita dal docu reality di Canale 5 insieme, più forte di prima. Il confronto è andato in scena, neanche a dirlo, nello studio di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi è solita invitare ...

“Non dovevano farlo”. Polemica dopo la puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa. È successo sotto gli occhi di tutti e non è piaciuto affatto : È andata in onda martedì 1° ottobre la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa, la giornalista ed ex conduttrice del programma venuta a mancare il 13 agosto scorso per un tumore al cervello. Nadia Toffa era un volto storico del programma ed era molto amata dal pubblico. Fu proprio durante la trasmissione che, dopo il suo malore a Trieste, annunciò di aver avuto un cancro e di essere stata operata. Sembrava che ...

Jim Ryan sul lancio di PS5 : dopo il successo di PS4 Sony non dovrà abbassare la guardia : Ormai le console next-gen si avvicinano a grandi passi e risulta chiaro che in questa generazione PS4 abbia ottenuto un enorme successo. E l'obiettivo di Sony con PS5 è mantenere questa posizione "di dominio" nel mercato.Nel recente passato abbiamo visto come "i vincitori" delle passate generazioni abbiano un po' faticato con l'avvento delle nuove macchine. L'esempio più vicino è il passaggio Xbox 360/Xbox One, ma anche il passaggio PS2/PS3 fu ...

Matrimonio a Prima Vista Italia 2019 - sei mesi dopo cosa è successo alle coppie dopo la scelta? : Mentre Real Time (e Nove in simulcast) manda in onda la decisione finale delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2019, Dplay annuncia uno speciale per scoprire cosa ne è stato delle coppie, o meglio dei suoi protagonisti sei mesi dopo la fine del programma. Una puntata in più che permette ai telespettatori di togliersi magari qualche curiosità su cosa ne sia stato di Fulvio e Federica, Marco e Ambra e Luca e Cecilia, al di là dei loro ...

Amalia Rosati 13 anni dopo Uomini e Donne. Mamma - moglie e imprenditrice di successo : ecco com’è cambiata : Tutti gli appassionati di Uomini e Donne, ricorderanno sicuramente Amalia Roseti. Mora con dei bellissimi capelli ricci e due occhioni blu che fecero sussultare il cuore del tronista Luca Dorigo a cui, una volta scelta, rifilò un sonoro “no perché non ho la serenità necessaria per dirti sì”. Questo succedeva nel 2006, poi, nel 2007, la bella Amalia tornò sui suoi oassi: “oddio, ho sbagliato tutto ti prego perdonami, io ti amo” Peccato che la ...

“È successo tre giorni dopo le nozze”. Lorena Bianchetti - il dramma e le lacrime in tv : Lorena Bianchetti ospite negli studi di Storie Italiane. La nota conduttrice tv di casa Rai ha raccontato la sua nuova vita da mamma, dopo l’arrivo della piccola e splendida Estelle e si è raccontata a cuore aperto. Ricordando i momenti più belli del suo matrimonio con Bernardo De Luca e dell’arrivo figlia. “Una bambina speciale – esordisce la Bianchetti parlando con Eleonora Daniele – come tutte le mamme pensano dei propri figli, ma ...

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci - è successo dopo Temptation Island Vip. La foto parla chiaro : ed è caos : Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip è andato in scena un acceso falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. Sconvolta dalla vicinanza tra il compagno e la tentatrice Zoe Mallucci, è stata la showgirl lanciata in televisione dal Bagaglino a chiedere il falò immediato. Andrea non ha nascosto al pubblico la sua intolleranza a certi atteggiamenti assunti dalla Caldonazzo (si parla solo di innocui ...