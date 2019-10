E’ stato saggio fare dell’iva una sorta di Santo Sepolcro da conquistare con nuove

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Dalla metà di agosto la discesa dei tassi sovrani in Italia ha raggiunto i minimi storici: 0,82 per cento sul BTP decennale, da 2,57 per cento nella prima metà del 2019. Lo spread con la Germania a 142 punti.Sono risultati importanti (sono previsti 5 miliardi in meno di interessi passivi) conseguiti senza costi né sacrifici, attraverso la ‘’moneta’’ della politica (quella stessa che l’esecutivo precedente usava in modo scriteriato).E’ bamandare Matteo Salvini all’opposizione e istaurare un rapporto di fiducia con la Ue. Pur con tutta la benevolenza che si può avere nei confronti di questo governo e della sua maggioranza bisogna riconoscere, tuttavia, che il tracciato del disegno di legge di bilancio, contenuto nella NaDef (già approvato dal Senato) presenta talune zone d’ombra, che sono state ...

iltarantolo : Ieri serata Sportitalia a parlare male di Boban e Maldini e la cosa triste è che non trovavo in me argomenti per di… - antonpatrascl : RT @berlusconi: Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa del Presidente Chirac. La Francia perde un uomo di Stato saggio e lungimir… - GLaldaggiolu : RT @Anders967: @GLaldaggiolu Le suggerisco, dato il suo acclarato interesse per le “devianze” antropologiche, la lettura del saggio di Gior… -