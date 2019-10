Domenica In Il clamoroso ‘no’ a Mara Venier Il Vip sceglie Maria De Filippi | la ‘zia’

Domenica In - il clamoroso no ricevuto da Mara Venier : chi le ha preferito Maria De Filippi : Mara Venier è la regina della Domenica ma anche lei ha ricevuto qualche no, di cui sicuramente si è fatta una ragione. Racconta il settimanale Chi che prima di Amici Celebrities il principe Emanuele Filiberto aveva stretto contatti in Rai per fare l’inviato di Domenica In per Mara Venier. Ma, dinanz