Dl fisco | confisca allargata per gli evasori e stretta su distribuzione carburanti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) I rimborsi fiscali saranno decurtati da eventuali debiti con l’erario già diventati cartelle esattoriali. Ladei patrimoni non giustificati dal reddito dichiarato verràai casi di condanna o patteggiamento per i reati tributari. E, sempre in chiave anti evasione, arriveranno unasulle movimentazioni di gas,, alcolici e altri prodotti soggetti ad accisa e sulle compensazioni di crediti di imposta per un valore superiore a 5mila euro. Per far decollare la lotteria degli scontrini, poi, i premi non saranno sottoposti a tassazione. Sono alcune delle misure contenute nei 51 articoli della bozza del decreto legge fiscale, collegato alla manovra, su cui sta lavorando il governo. Il provvedimento, che comprende anche la riapertura della rottamazione ter per chi non ha saldato la prima o unica rata il 31 luglio, potrebbe essere esaminato dal consiglio ...

