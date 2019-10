Di Marzio | Guardiola ha cercato con insistenza Fabian Ruiz

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Che il Barcellona fosse interessato asi sapeva, non ne ha fatto certo mistero il club inviando addirittura il segretario tecnico Eric Abidal ad osservarlo a Lecca. Negli ultimi giorni poi i giornali spagnoli avevano rilanciato anche il Real sulle tracce del centrocampista del Napoli, anche se non si capisce se come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per osteggiare gli eterni rivali. Oggi invece Gianluca Dirilancia la notizia che anche il City diavrebbe tentato di sottrarreal Napoli Chi, nel corso dell’ultima sessione di mercato, lo hacon maggiore, è stato Pepche ha bussato più volte sbattendo però contro il muro del Napoli: ‘non si tocca, non è in vendita’. A meno di un’offerta – concretamente mai pervenuta – realmente stratosferica e fuori mercato, dai 150 ...

napolista : Di Marzio: #Guardiola ha cercato con insistenza #FabianRuiz Nell’ultima sessione di mercato il #City avrebbe bussa… - NetworkInquirer : @peppemendola67 @VlnN94 Leggiti l'articolo di Di Marzio. Guardiola vuole fargli sostituire Walker ma deve adattars… - interista494 : RT @lucamar88: @interista494 'di marzio sulla juve non sa niente','la juve non lascia trapelare nulla','conte aspetta la juve che a sua vol… -