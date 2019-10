Denuncia e daspo per il 36enne che insultò Juan Jesus

Roma - Denunciato per minacce aggravate dall’odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui social. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

Milano : Denunciati 9 ultras milanisti curva sud - verso il daspo per loro : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Per il derby Milan-Inter dello scorso 21 settembre, nove ultras milanisti della curva sud sono stati identificati e denunciati alla Procura. Per otto di loro, recidivi, il questore sta avviando la procedura per il daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I nove tifosi hanno più volte acceso “artifizi pirotecnici” ed esploso numerosi petardi di notevole potenza, sia ...

