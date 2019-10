Decreto legge clima | si lavora agli incentivi per demolizione di motocicli e auto Euro 3

Dsu precompilata 2020 online da gennaio - Decreto legge in Gazzetta : Dsu precompilata 2020 online da gennaio, decreto legge in Gazzetta Il decreto legge del 9 agosto 2019 sulla Dsu precompilata 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Qui si possono pertanto consultare le modalità di accesso alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che partirà il prossimo gennaio. Come scritto nel documento, si potrà accedere alla Dsu tramite le credenziali rilasciate dall’Istituto, oppure tramite Identità digitale ...

Decreto legge Clima - Costa : “Le coperture ci sono - vanno inserite nella legge di stabilità” : Per quel che riguarda il dl Clima “le coperture ci sono, chiaro che vanno inserite in legge di Stabilità“, ed “importante è il quadro nel quale si devono muovere“, che sia “indirizzato al green”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice a SkyTg24. L'articolo Decreto legge Clima, Costa: “Le coperture ci sono, vanno inserite nella legge di stabilità” sembra essere il primo su Meteo Web.

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto Decreto Clima e legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Clima - cambia la bozza del Decreto legge : via la norma sui prodotti sfusi e le detrazioni per le spese di scuolabus : cambia il testo della bozza dell’annunciato decreto Clima. Sparisce il taglio graduale ai sussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”. Resta in bianco la definizione dell’end of waste, per l’economia circolare. Entra una norma sulla ricerca e i cambiamenti Climatici. Il nuovo testo – come anticipato dall’ANSA ...

Decreto legge Clima - Costa : “Nessuna penalizzazione per l’agricoltura” : “Il Decreto Clima non prevede e non vuole creare nessuna penalizzazione al settore dell’agricoltura. Chiedo invece collaborazione al mondo dell’agroalimentare italiano per offrire quegli utili contributi tecnici affinché il dl Clima venga perfezionato anche con il loro aiuto. Nessun allarme, quindi. Gli agricoltori cosi come gli allevatori e i pescatori sono i nostri migliori alleati”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Notifica tardiva del Decreto di equo indennizzo ex Legge 24.3.2001 n 89 : Cassazione 8.8.2019 n 21206 Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex Legge del 24.3.2001 n 89, la tardiva Notificazione del decreto è fatta valere con l'opposizione; l'opposizione si conclude con la declaratoria di inefficacia del decreto, senza dover esaminare il merito della pretesa, in quanto la tardiva Notifica comporta l'inefficacia del decreto e la definitiva non riproponibilità della domanda ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel Decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Clima - bozza del Decreto legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

Clima - Decreto legge : piattaforma del governo sulla qualità dell’aria : Una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria sarà istituita alla presidenza del Consiglio presieduta dal premier. Lo prevede la bozza del decreto Clima che dovrebbe essere all’esame del prossimo Cdm. La composizione della struttura contempla, tra gli altri, il ministro dell’Economia, il ministro delle Infrastrutture, il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per le ...

Rider - il nuovo Decreto legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione : di Davide Bonsignorio* Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti Riders); su questi ultimi ...