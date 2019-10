Decreto clima | il bonus rottamazione esteso alle 2 ruote

L'approvazione del Decreto clima e gli spiragli sulla Brexit : DALL'ITALIA La Camera approva la Nadef con soli tre voti di scarto. 318 a favore della Nota di aggiornamento al Def, 194 contrari, 2 astensioni. Assenti 24 onorevoli del M5s, di cui 6 membri dell’esecutivo. Mara Carfagna, Forza Italia, ha detto: “Il governo è defunto”. Il ministro dell’Economia, R

Approvato il Decreto clima - Costa : “Primo atto che inaugura il Green new deal”. Ecco tutte le novità : Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvati dal Governo il Decreto Clima e quello Scuola sulla riorganizzazione degli insegnanti. “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto clima : le novità : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto clima. "Il governo sta realizzando una solida impalcatura ambientale, che guarda all'Europa e al miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana, con misure come il potenziamento della graduale riduzione delle infrazioni per le discariche abusive e per la depurazione delle acque, il bonus mobilità, la riforestazione urbana", ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.Continua a ...

Decreto legge clima : si lavora agli incentivi per demolizione di motocicli e auto Euro 3 : Il Governo italiano si appresta a varare una serie di agevolazioni volte alla tutela dell'ambiente per automobilisti e amanti delle due ruote. L'ultima bozza del documento stilato dall'esecutivo, finalizzato alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, prevede l'inserimento di incentivi green con una spesa fissata intorno ai 20 milioni di Euro per il biennio 2020-2021. Il testo contempla l'introduzione di un buono mobilità di 1.500 Euro ...

Rottamazione auto e moto : nel Decreto clima arriva ecobonus anche per le due ruote : Rottamazione, arriva l'eco-bonus anche quella dei motocicli e per gli scuolabus a basso impatto ambientale. L'ultima versione della bozza di decreto clima, che passerà al vaglio del...