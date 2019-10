Decreto Ambiente | Costa | “450 milioni per il primo passo del Green new deal”

Manifestazioni per l’ambiente in tutta Italia - ma il governo svuota il Decreto sul clima : Restano i sussidi per chi usa fonti inquinanti e bonus rottamazione ridotto. Piano per rinnovare i mezzi pubblici

Decreto Ambiente - Rottamazione al via subito - ma cala l'importo del buono : Nelle scorse ore, sono emerse nuove indiscrezioni sul Decreto legge per l'ambiente attualmente in fase di elaborazione. Rispetto alla prima bozza, emersa la scorsa settimana, le novità più rilevanti riguardano l'entità e le caratteristiche del bonus per la mobilità, un incentivo per favorire la Rottamazione delle vecchie auto. La misura, infatti, dovrebbe essere resa disponibile già da quest'anno (e non dal 2020), anche se l'importo scenderà dai ...

Il Decreto Ambiente è troppo timido. Rendiamolo più ambizioso : Un decreto o un disegno di legge governativo per contrastare i mutamenti climatici era un segnale che noi ecologisti attendevamo da anni. Le misure proposte dal ministro Costa vanno nella giusta direzione e rappresentano una discontinuità importante, ma nell’insieme il provvedimento è troppo timido. E ha avuto una falsa partenza perché per andare contro lo status quo servono sia il coraggio, che il confronto e la ...

Stop al Decreto Ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

In Cdm stop al Decreto Ambiente - coperture da trovare in manovra : Il Green New Deal a parole va bene a tutti, ma prima bisogna trovare i soldi in manovra. Il decreto legge sull’emergenza climatica, che il ministro dell’ambiente Sergio Costa voleva far approvare oggi in Consiglio dei ministri, come primo atto “verde” del nuovo governo, si è subito arenato sullo scoglio più prevedibile: quello delle coperture.Il decreto, al centro di un dibattito chiesto dal ministro in Cdm, ...

Ambiente : tutti i bonus (e i malus) del nuovo Decreto Salva Clima : Slitta il decreto Clima: mancano coperture mentre sono vibranti le proteste di autotrasportatori e sindacati. Le proposte...

Decreto Ambiente - Rottamazione in cambio di abbonamenti al bus : Prime indiscrezioni sul cosiddetto Decreto legge ambiente attorno al quale stanno lavorando i tecnici del dicastero guidato da Sergio Costa. Per quanto riguarda lauto, sono tre le misure che potrebbero essere inserite nel provvedimento. La prima e più probabile riguarda unincentivo alla Rottamazione di auto fino a Euro 4 riservato a chi risiede nelle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia e ...

Bonus rottamazione auto e taglio agli sconti fiscali dannosi : ecco il Decreto ambiente : Un Bonus fino a 2mila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne