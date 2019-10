Death Stranding | Sam Bridges si comporterà come la sua controparte reale | Norman Reedus

Death Stranding : e se vi dicessimo che Max Pezzali e Gerry Scotti hanno curato le musiche del gioco? : Death Stranding di Hideo Kojima è sicuramente uno dei giochi più attesi di questa seconda parte del 2019 e su questo non ci sono dubbi.Il titolo promette di essere molto innovativo, con un concept davvero particolare, in pieno stile Kojima. E per un progetto così ambizioso anche le musiche avranno certamente la loro importanza.Ebbene, oggi vi vogliamo parlare proprio delle musiche di Death Stranding che, stando a Wikipedia, saranno realizzate ...

Death Stranding andrà in tour mondiale con tappe nelle principali città : Proprio come le rock star più famose, Death Stranding, ultima fatica videoludica di Hideo Kojima, si appresta ad effettuare il proprio personalissimo tour mondiale, con tappa nelle principali città del pianeta.Per il momento sono pianificate 10 tappe, la prima delle delle quali toccherà Parigi il 30 ottobre.Ulteriori città dove arriverà il gioco sono Berlino, Londra, New York, Osaka, San Francisco, Seul, Singapore, Taipei e Tokyo. Per quanto ...

Death Stranding : il gioco presenterà scene di violenza? : Death Stranding sarà un gioco consigliato ad un pubblico "maturo", in quanto la classificazione ESBR lo indica come 17+.Come possiamo vedere, questa classificazione lo descrive come titolo dotato di scene di violenza intensa, sangue, nudità parziale e linguaggio forte. Nulla che non ci potessimo aspettare, dopo tutto, ma si tratta comunque di una conferma che delinea maggiormente quelle che sono le atmosfere del mondo che calpesteremo.Death ...

Shuhei Yoshida ci parla di Death Stranding - del cloud gaming e della next-gen : In una recente intervista con Dengeki Online, il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha parlato di Death Stranding, condividendo la sua esperienza con il prossimo gioco di Hideo Kojima.Come vi abbiamo già detto, Yoshida ha dichiarato di aver giocato in totale circa 10 ore, ma ha la sensazione di essere ancora all'inizio del gioco. Inoltre, ha paragonato la storia di Death Stranding a una serie ...

Death Stranding a parte - ad Hideo Kojima sarebbe piaciuto diventare un regista cinematografico : Hideo Kojima è stato uno dei primi designer e director di giochi a dare ai suoi titoli una sensazione molto cinematografica e sappiamo anche che è un grande fan dei film. Tuttavia, in una recente intervista, Kojima ha ammesso che all'inizio voleva diventare un regista cinematografico e che ha dovuto rinunciare a causa della difficoltà di intraprendere quella carriera."Ho sognato di diventare un regista cinematografico, ma si è rivelato difficile ...

"Death Stranding è come una serie Netflix ben fatta" : Con l'uscita di Death Stranding a solo un mese di distanza, praticamente ogni giorno riceviamo nuovi dettagli sul gioco. Presto saremo tutti in grado di metterci le mani sopra, ma ovviamente chi lavora in Sony e a Kojima Productions ha già sperimentato il titolo di Kojima.Il presidente di Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, è, ovviamente, una di queste persone, e recentemente in un'intervista a Dengeki Online (tramite DualShockers), ha ...

Death Stranding richiederà "molto tempo" per essere completato : Manca solo un mese all'uscita di Death Stranding, un gioco in cui il nostro compito sarà quello di riconnettere una società americana ormai distrutta. Il titolo, come ormai saprete, promette di essere qualcosa di molto diverso, ma quanto durerà? A quanto pare, per terminare il gioco occorrerà un bel po' di tempo, secondo la vaga risposta di Hideo Kojima. In un'intervista con il sito russo DTF, a Kojima è stato chiesto quanto tempo ci vorrà per ...

"La grafica e il gameplay di Death Stranding sono strabilianti" : Death Stranding ha un cast pieno di stelle che interpretano personaggi che sembrano molto enigmatici. Ma il più enigmatico e misterioso di tutti deve essere Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen. Ormai è noto che Hideo Kojima ha scritto il personaggio pensando a Mikkelsen (anche se inizialmente ha considerato anche Keanu Reeves per il ruolo), e sembra che l'attore stesso sia davvero impressionato dal titolo.Parlando in un'intervista con TASS, ...

La trama di Death Stranding? Per capirci qualcosa basta ordinare i trailer cronologicamente - parola di Kojima : Death Stranding è forse il titolo più atteso del 2019 e nonostante i trailer, alcuni gameplay e le interviste fatte a Hideo Kojima, quello che sappiamo della storia è ancora abbastanza nebuloso.Ma ecco che ci viene in aiuto ancora una volta il suo creatore: durante un evento tenutosi in Russia, Kojima ha spiegato in un'intervista che in realtà, per capire qualcosa di più della storia non serve completare una percentuale del gioco, ma basta ...

In Death Stranding la vita o la morte degli NPC dipenderà dalle scelte del giocatore : Le vostre azioni - o la loro mancanza - possono influenzare la sorte di alcuni degli NPC di Death Stranding, ha affermato Hideo Kojima.Rivolgendosi ai fan del Garage Museum of Modern Art di Mosca, Hideo Kojima ha rivelato che il destino di un particolare personaggio malato è nelle mani del giocatore, e ciò che sceglierete di fare, o meno, influenzerà la sua sorte."Abbiamo un personaggio che vive nel sottosuolo. È malato e ha bisogno di medicine, ...

Death Stranding e gli NPC - le interazioni degli utenti avranno potere di vita o di morte : La marcia d'avvicinamento di Death Stranding all'approdo sugli scaffali è ormai cominciata, con il nuovo titolo di Hideo Kojima che ha quindi dato il via all'autopromozione. Un'autopromozione che però, come da canoni del Director, non vuole in alcun modo inficiare il piacere della scoperta degli utenti, che avranno l'onore e l'onere di avere un quadro della situazione piuttosto scarno fino all'effettiva release del gioco. Vietato spoilerare, in ...

Death Stranding : è ufficiale il doppiaggio in italiano : Se ne stava giù parlando da qualche giorno, un indizio era quel trailer pubblicato da Sony e Kojima Productions interamente doppiato in italiano, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma ufficiale: Death Stranding sarà completamente doppiato nella nostra lingua.La notizia arriva direttamente da Sony, andando dunque a confermare tutte le voci di corridoio che si stavano rincorrendo in rete fino a qualche ora fa. Si tratta sicuramente di una ...

Death Stranding si mostra in un nuovo trailer che conferma il doppiaggio italiano? : In queste ore l'account YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Death Stranding. Questa volta non assistiamo ad un nuovo gameplay o ad un filmato musicale, ma sicuramente questa notizia farà piacere a tutti i giocatori nostrani.La particolarità infatti è che nel video Sam Bridges parla italiano, lasciando così supporre fortemente che anche il gioco sarà interamente doppiato nella nostra lingua.Attualmente non c'è ...

Death Stranding : non vedremo l'art book ufficiale prima del 2020 : Se stavate pensando di mettere le mani sull'artbook ufficiale di Death Stranding assieme al gioco, ebbene c'è una brutta notizia per voi.Il volume infatti non sarà lanciato l'8 novembre assieme al gioco stesso, ma è stato rimandato al 2020, per la precisione al 7 gennaio 2020.Pubblicato dalla casa editrice Titan books, è il profilo social stesso dell'editore a dare l'amara notizia ai fan dell'attesissimo videogioco. La casa editrice ringrazia ...